乒乓年終賽︱黃鎮廷首仗報捷　下輪鬥日本華裔神童張本智和

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷出戰新加坡上演的乒乓球年終賽總決賽（WTT Cup Finals），首輪比賽面對世界排名18的法國球手高斯（Simon GAUZY），以3：1順晉級。

他的8強對手，將會是18歲日本華裔神童張本智和。



黃鎮廷出戰乒乓球年終賽總決賽首仗報捷。（資料圖片／Getty Images）

比賽甫開始，黃鎮廷即以11：7贏得首局，高斯隨即以同樣比數扳平局數。之後「香港一哥」發威連續兩局以11：8拿下，終以大分3：1勝出，順利晉級8強。港隊教練點評，今仗黃鎮廷「在場上發揮穩定」。

黃鎮廷下一場對手是日本華裔球手張本智和。（影片截圖）

黃鎮廷下一輪將會受到考驗，他的對手是18歲日本華裔神童張本智和。張本智和在首輪比賽遇上瑞典球手費克（Mattias FALCK），相當輕鬆地以11：6、11：8、11：8直落3局獲勝晉級。

早前另一港將杜凱琹在16強3：0淘汰新科世界冠軍王曼昱，如今黃鎮廷亦奏凱，這對混雙好拍檔同時擠身這項今年新增設的賽事8強。

這個今年首辦的新賽事，根據國際乒聯（ITTF）11月16日公布的世界排名，只有男、女子單打排名前16位球手才可參加。每個國家不設參賽人數限制，如有球手退賽，則依世界排名遞補，比賽高手如雲，是一項「含金量」十分高的賽事。