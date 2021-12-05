乒乓年終賽︱杜凱琹3：0挫世界冠軍王曼昱入8強　下仗遇日本新星

正在新加坡上演的乒乓球年終賽總決賽（WTT Cup Finals），港將杜凱琹16強即面對新科世界冠軍王曼昱，打出令人驚喜的表現。她以11：7、11：6、11：7直落3盤擊敗狀態大勇的中國球手，勇闖8強。



杜凱琹在乒乓球年終賽總決賽3：0勇挫世界冠軍王曼昱入8強。（WTT Global）

這個今年首辦的新賽事，根據國際乒聯（ITTF）11月16日公布的世界排名，只有男、女子單打排名前16位球手才可參加。每個國家不設參賽人數限制，如有球手退賽，則依世界排名遞補，比賽高手如雲，是一項「含金量」十分高的賽事。

杜凱琹首場比賽即要面對中國球手王曼昱，理應是下下籤。22歲的王曼昱，早前才在乒乓球世界錦賽盃連奪女雙和女單兩項冠軍，狀態正勇，杜凱琹不止能夠戰勝強敵，還能請對方吃下3顆光蛋，實在有點令人出乎意料。

港隊教練張瑞讚揚，「杜凱琹場上表現出色，進攻兇狠 頭腦清晰。」「阿杜」的8強對手是日本新星早田希娜，這位21歲球手不止笑容可掬，俘虜不少球迷的心，世界排名17的她實力同樣不可小看。假如「阿杜」下場順利擊敗早田，4強很大機會再次遇上國家隊球手孫穎莎或陳幸同的勝方。

男子組賽事方面，港將黃鎮廷首仗對手是世界排名18的法國球手高斯（Simon GAUZY）。