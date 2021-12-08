乒乓｜國乒最大敵人卻來自中國　世青連奪兩金　10歲已創驚人紀錄

日本球手張本智和失利於乒乓年終賽總決賽，在男單決賽不敵中國的樊振東，但他的妹妹張本美和則在世青錦標賽揚威，連奪U15女團及混雙金牌，被中國隊視為未來最大威脅的她，以兩席青年組世界冠軍正式向國乒下戰書。



世界青少年乒乓球錦標賽，張本美和先與隊友小塩悠菜及鈴木美咲於U15女團決賽贈俄羅斯3蛋，再於混雙伙拍松島輝空，以局數3：1勇挫羅馬尼亞組合奪冠。

張本美和（右）與松島輝空（左）奪世青U15混雙冠軍。（WTT facebook）

張本美和的名字，早已寫進國乒「未來勁敵」的名單之上。2018年，張本美和才10歲，便角逐日本職業聯賽T League，被「Abyell神奈川女子隊」招攬，與包括名將石川佳純在內的一眾「大姐姐」一起出戰。

若你覺得這只是綽頭，便可看看張本美和的成績表：她6歲首次參加日本錦標賽，獲得小學組第三，10歲就讀小四時，更越級挑戰成年組，以局數3：0擊敗高三的藤原真由，獲得首場成年組勝仗，比伊藤美誠當年首勝還小兩歲。

張本美和（左一）10歲便加盟職業T League聯賽球隊，與石川佳純（右一）同隊。（Getty Images）

張本美和與哥哥張本智和，原名張美和及張智和，父母張宇及張凌都來自四川，爸爸是省隊成員，媽媽更曾躋身國家一隊。兩人在中國發展未如理想，便轉赴日本尋找機會，後來落地生根，在仙台誕下智和、美和兩兄妹，全家於2014年入籍，正式成為日本人。

張本美和於日本出生。（harimoto.miwa IG）

國乒早已視張本兄妹為最大勁敵，張本智和出道早、成名早，如今妹妹美和亦揚名世青賽，先奪U15女團和混雙金牌，稍後將爭奪女雙冠軍。在石川佳純年屆28歲、在一眾千禧後球手中已屬老將的情況下，張本美和勢成「美少女」早田希娜之後，為日本乒乓球「孭飛」的下一代球手，與哥哥正式以兄妹檔挑戰國乒的地位。