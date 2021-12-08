亞青殘運｜港隊豪奪32面獎牌圓滿謝幕　游泳隊包辦22面獎牌

巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會周一（6日）圓滿結束，香港游泳隊於最後一日賽事再添1金2銀3銅，港隊在今屆取得9金11銀12銅，共32面獎牌的佳績而回。



煞科日，游泳女子S14級200米自由泳（16-18歲）決賽上，東京殘奧代表陳睿琳及張可盈分別游出2分19.42秒及2分23.42秒，包辦金、銅牌；隊友謝林恩則刷新個人最佳時間，憑2分26.61位列第四名。此外，區樂詒在游泳女子S1-10級100米自由泳（12-15歲）決賽游出1分20.66秒，刷新個人最佳時間及勇奪銀牌。

泳隊在4日賽事合共為港取得6金8銀8銅，共22面獎牌，成績驕人。

東京殘奧｜陳睿琳100米背泳決賽無緣獎牌 奧運初體驗獲益良多

林寶儀取得游泳女子S6-10級100米背泳銅牌。（由殘奧會提供）

陳睿琳（右二）及張可盈（右三）包辦游泳女子SM14級200米個人四式金、銀牌。（由殘奧會提供）

至於乒乓球項目，彭穎加、王愉程及林恩羽攜手出戰女子TT6-10級團體賽，先於小組賽憑一勝一負出線，及後於4強面對馬來西亞及菲律賓組合，首場雙打以局數0：3告負，其後兩場單打均以局數3：1獲勝，以總場數2：1成功晉級，惜於決賽以總場數0：2負予伊朗組合，取得銀牌。

而乒乓球男子TT2-5級團體賽方面，鄭中夥拍伊拉克及科威特球手參賽，先於小組賽憑一勝一負出線，惜於四強賽以總場數0：2不敵泰國組合，取得銅牌。

王愉程(左)、林恩羽（右）及彭穎加取得乒乓球女子TT6-10級團體賽銀牌。（由殘奧會提供）

硬地滾球小將陳舸鍶、張俊軒及張家棟於混合BC1/2級團體賽首兩場賽事先後面對泰國及印尼，未能打開勝局。

總結香港代表團以9金11銀12銅完成今屆亞青殘運賽事，一眾團員於6日晚上出席閉幕禮，象徵運動會完美落幕。團長胡小玲表示：「代表團在今屆亞青殘運創下佳績，令人鼓舞。是次運動會對於青少年運動員是寶貴的學習機會，期望他們把所得經驗應用在日後訓練及比賽，進一步提升水平。香港殘奧會將會繼續致力發掘新秀運動員，培育梯隊以延續港隊成就。」

東京殘奧港隊總匯｜朱文佳陳浩源煞科日各添一牌 今屆5獎牌謝幕

泳隊在4日賽事合共為港取得6金8銀6銅，共22面獎牌，成績驕人。（由殘奧會提供）