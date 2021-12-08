羽毛球｜戴資穎成台灣熱搜風雲人物　膺國際羽聯年度最佳內媒質疑

中華台北羽毛球手戴資穎早前當選世界羽聯（BWF）年度最佳女球手，力壓東京奧運金牌、中國名將陳雨霏，惹來內地網民質疑在奧運奪冠的陳雨菲未能奪得年度最佳不公平，中國《新民晚報》報道亦指：「看不出戴資穎這兩年比陳雨菲更出色」。



BWF上周公布2020至2021年度各獎評選結果，其中最佳女運動員獎落在戴資穎手中，對此內地球迷感到相當不滿，認為無論從大賽成績抑或公開賽奪冠次數來看，戴資穎都無法與陳雨菲平起平坐。

戴資穎當選世界羽聯（BWF）年度最佳女球手，遭內地球迷及傳媒質疑公平性。（Getty Images）

據中國《新民晚報》報道，世界羽聯此次評選周期由2019年11月1日到2021年10月31日，而在這段時間內，陳雨菲共奪得了7次冠軍，包含在東京奧運擊敗戴資穎，反觀後者只贏得兩次冠軍，因此中國球迷紛紛替陳雨菲抱不平。

根據最新世界排名，戴資穎以107875分位列第一，已連續193個星期成為「一姐」，寫下最長歷史，第二位則是中國的陳雨霏，日本的山口茜排於第三。

戴資穎在東京奧運決賽不敵陳雨菲，取得銀牌。（Getty Images）

中國報質疑國際羽聯回應

雖然中國球迷認為結果不公，BWF在公布結果時已表明選擇戴資穎的理由，「戴資穎獲得2020年全英公開賽冠軍，並在2021年1月的亞洲賽季三站比賽成績驕人，全部打入了決賽，最後奪得總決賽冠軍和兩站公開賽亞軍。此外，她還在東京奧運會闖入決賽，與陳雨菲合演了一場精彩的比賽。」

BWF已給出明確理由為何該中華台北名將能獲選最佳女球手，《新民晚報》則指：「在世界羽聯的回應當中，其實也看不出戴資穎這兩年比陳雨菲更出色。」

戴資穎連續193個星期佔據世界排名第一，寫下最長歷史。（Getty Images）

台灣Google熱搜風雲人物

事實上，戴資穎在2020、2021年賽季中三度於全英公開賽奪冠，創下超級賽女單最多冠紀錄，年終巡迴賽中亦擊敗勁敵馬琳取得第3座年終賽冠軍，東京奧運亦勇奪中華台北羽毛球女單首面銀牌，實力無庸置疑。

「小戴」在台灣仍備受球迷愛戴，Google今日（8日）公布台灣2021年度搜尋排行榜，世界球后戴資穎成為「快速竄升關鍵字」十大關鍵字的唯一人物，亦是「快速竄升人物」與「快速竄升台灣現役運動員」第一名，名單上絕大多數為本屆奧運選手，包括柔道男神楊勇緯、羽毛球一哥周天成、體操王子李智凱等。

東京奧運後一直休戰的戴資穎現正在西班牙為世錦賽備戰，她以頭號種子身分首輪免戰，次輪將遇上俄羅斯女將Evgeniya Kosetskaya與西班牙球手Clara Azurmendi之間的贏家，而她的最大目標就是打破過往「8強魔咒」，力爭生涯首個世界冠軍。