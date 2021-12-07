羽毛球｜陳炳橓以大師兄身份回歸國家隊　全力衝擊巴黎奧運資格

馬來西亞羽毛球混雙組合陳炳橓／吳柳瑩日前宣布拆夥，二人各自在社交網站發文後，均未有表示會否掛拍。馬來西亞羽毛球總會發聲明，33歲的陳炳橓將回歸國家隊，衝擊巴黎奧運資格，並協助隊中年輕隊員成長。
曾奪得里約奧運混雙銀牌的馬來西亞組合陳炳橓／吳柳瑩，戰畢年終賽後退出世錦賽，其後再宣布拆夥，結束13年的合作關係。外界揣測二人會否順勢退役，陳炳橓率先打破這傳聞。
馬來西亞羽毛球總會發聲明公布，陳炳橓將在明年1月回歸國家隊，並高興這名33歲的「大師兄」重回國家隊的懷抱。與吳柳瑩拆夥後，陳炳橓未言退，回歸國家隊有兩大目標，先要衝擊2024年巴黎奧運資格，同時協助隊中的年輕球員成長。
32歲的吳柳瑩則未有表明未來動向，會否掛拍仍然是未知數。
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