F1｜42歲拉高倫退役在即　家庭至上　冰一般的性格贏盡愛戴

F1今季最後一站焦點，除了咸美頓與韋斯達賓力爭總冠軍，還有42歲的拉高倫會在阿布扎比站迎來生涯F1最後一戰。

賽車生涯即將落幕，「冰人」接受F1官網訪問時，直言對生涯無怨無悔，並似乎已啟動「收工模式」，被問及最後一戰最期待什麼時，冷冷回應：「期待比賽完結一刻」。



F1今年最年長車手﹑年屆42歲的拉高倫（Kimi Raikkonen），早前宣布今季後正式退役，結束近20年的F1生涯。

本周末的阿布扎比站，將是冰人生涯的第349場F1比賽。近20年的F1生涯中，拉高倫曾經在2007年贏得世界冠軍﹑21個分站冠軍﹑18次排頭位﹑103次登上頒獎台﹑累積分數近1900分。

拉高倫告別法拉利 一個時代的終結 「沒有傷心的理由」

拉高倫臨別秋波，最近笑容都多。（Getty Images）

拉高倫過去20載效力過的F1車隊：

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拉高倫最近接受F1官方的《Beyond The Grid》訪問，他以「滿意」來總結自己的職業生涯，「我在F1有十分好的發展，我不會改變任何事情，即使我可以再取得更多冠軍，我也非常滿意我現時所得到的，我無怨無悔，因為我以自己的方法在F1生存。」

對拉高倫而言，沒有事情比家庭更重要，「賽車一直不是我人生中最重要的東西，賽車以外的生活更加重要。」當「冰囝」及「冰囡」誕生後，拉高倫成為一個不折不扣的「顧家男」，平時冷酷的冰人，將所有熱情灌注入家人身上。

拉高倫直言家庭比賽車生涯更加重要。（Getty Images）

愛妻號「冰人」拉高倫：

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拉高倫猶如「冰」的性格，視世事如無物，這種性格贏得不少車迷歡心，但他也不明白自己為何如此受歡迎，「我答你唔到呀！你要問車迷啦，可能我夠真啩！」

拉高倫的真，貫徹場內場外，過去多年與工作人員透過無線電的「激情對話」，他與老友華迪爾一同打羽毛球，也叫人津津樂道。

拉高倫最後一次為法拉利出戰新加坡 記者會上頻爆幽默金句

拉高倫本周末將最後一次以車手鬥F1。（Getty Images）

冰人歷年經典無線電：

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愛快羅密歐來年將改頭換面，由保達斯夥拍新丁﹑中國球手周冠宇出戰。

F1車手市場交投：

F1車手總成績榜前5位（截至沙特阿拉伯站）：

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