【F1．摩納哥站】拉高倫迎生涯第300戰　來季或打破最多出場紀錄

「冰人」拉高倫（Kimi Raikkonen）在本周末進行的摩納哥站賽事，迎來職業生涯第300場賽事。拉高倫的愛快車隊（Alfa Romeo）原先希望為「冰人」舉辦慶祝，但卻被該名芬蘭車手要求取消所有活動。

年屆39歲的拉高倫，在2001年首度在F1舞台亮相，其中在2010至11年間暫別一級方程式，2012年回歸F1至今，多年來曾為法拉利﹑麥拿侖及蓮花等多1支車隊效力，在F1累積299場賽事，在本周舉行的摩納哥站將會他職業生涯第300站F1賽事。

拉高倫暫時以9場之差僅次於第4位的米高舒密加，成為F1史上第5多場數的車手，而他亦只與史上場數最多的巴西名宿巴里哲奴（Rubens Barrichello）差27場。拉高倫與愛快車隊的合約將於2021年完結，一旦他在來年繼續出戰F1的話，有望取代巴里哲奴的位置。

拉高倫將在今場迎來個人第300場F1分站賽事。（Getty Images）

拉高倫曾經在2010及11年短暫離開F1，轉戰世界汽車拉力賽。（Getty Images）

原來愛快車隊希望為拉高倫舉辦慶祝活動，祝賀「冰人」F1生涯突破300大關，可惜卻被拉高倫「潑冷水」。一向「Cool爆」的拉高倫表示曾要求車隊取消所有慶祝活動，因為場數對他而言並無意義，「對於挑戰巴里哲奴的最多場數紀錄，我一點都不在乎，我並非為打破該紀錄而戰，這並不會給予我任何喜悅。我告訴車隊300場只是個數字，我亦曾要求他們取消所有活動，但不是太過奏效。」

拉高倫在2001年首度在F1亮相。（Getty Images）

拉高倫希望車隊不要舉辦任何關於他的慶祝活動。（Getty Images）

回望過去斷斷續續的F1生涯，「冰人」坦言光陰似箭，一轉眼已18個年頭，「我在其中兩年轉戰其他系列賽，使我感到在F1的時間比想像中長，但對而言也只是賽車，或許當我停下來回望時，會有不同的感受。」