【F1】41歲拉高倫今季後退役　盤點冰人歷年與車隊激情對話

「4字頭」仍在F1賽道上飛馳,今季最年長的車手拉高倫,透過社交網站宣布將在今季後退役,將展開人生新一頁,亦是時候「Leave him alone」。

這名來自芬蘭的「冰人」,曾經贏得世界冠軍,在F1打滾逾20年,車迷除了記得拉高倫「Cool爆」的一面外,相信也會記住他的一句句「金句」。



芬蘭「冰人」拉高倫(Kimi Raikkonen)在F1車壇打滾多年,踏入「4字頭」依然奮戰,早年轉投愛快羅密歌(Alfa Romeo)後,成績已大不如前。

拉高倫透過社交網站公布不再與愛快車隊續約,表示今季將會是最後一季角逐一級方程式,他早已在上年冬天決定,對他來說是一個困難的選擇,感激家人﹑車隊﹑車迷多年對他的支持,並指人生即將進入另一篇章。

拉高倫透過社交網站發文,宣布即將在今季後退役。(拉高倫Instagram截圖)

拉高倫的F1生涯斷斷續續,2001年首度亮相,2007年贏得世界冠軍,2010至11年決定尋找新挑戰,轉戰世界汽車拉力賽,2012年回歸F1至今,生涯已累積344場分站,其中341場順利起步,是史上最多的車手,亦贏得21次分站冠軍,對上一次已經是2018年的美國站。

拉高倫曾經在2007年為法拉利贏得世界冠軍。(資料圖片/Getty Images)

這名芬蘭冰人由出道初期的年少輕狂,曾經在摩納哥站退賽後,直接走上遊艇「開P」;事過境遷,如今已成為穩重的「住家男」,身邊有老婆子女在側。

冰人20年間改變甚大,但他的冷漠性格依然不變,就如車隊早前希望為他慶祝第300場分站賽事,冰人直言「唔好搞咁多嘢啦」。

拉高倫由喜愛夜蒲變廿四孝老竇 「冰人」因子女融化

在賽車場上不茍言笑的Kimi,成為父親後不時露出慈父笑容。(instagram @kimimatiasraikkonen)

+ 6

愛妻號「冰人」拉高倫:

+ 7

拉高倫「高傲但宅心仁厚」,不時爆出金句,這種反差深得車迷愛戴。這名芬蘭老將曾經由冰人變詩人,出版一本詩集,字裏行間展露了冰人的幽默感。

拉高倫冰人變詩人 出版日本文學短詩集 展獨有幽默感

拉高倫今季將會是最後一個出戰F1的賽季。(資料圖片/Getty Images)

拉高倫過去20載效力過的F1車隊:

+ 1

拉高倫與工作人員激情對話 2012阿布扎比最經典

拉高倫在場上與車隊工作人員的激烈對話,最令人津津樂道的,必定是2012年的阿布扎比站。冰人的比賽工程師Simon Rennie透過無線電提醒他,與後方追隨的阿朗素相距多遠,這個溫馨提示,得不到拉高倫欣賞外,更被他直呼「唔好嘈住我,我知道自己做緊咩!」(Just leave me alone, I know what I'm doing!)。

當賽事在安全車帶領時,工程師好心提醒要保持輪胎工作溫度,冰人直言:「知啦知啦,我一早做緊啦,你唔使10秒就提我一次!」(YES, YES, YES, YES, I’M DOING IT ALL THE TIME. YOU DON’T HAVE TO REMIND ME EVERY 10 SECONDS.)

冰人歷年經典無線電:

+ 2

比賽工程師如此擔心,都是為了拉高倫好,事關當時冰人正在帶頭,直呼工作人員收聲後,拉高倫當然知道自己在做什麼,結果駕駛當年的蓮花戰車首名衝線,取得回歸F1後的第一場勝仗。