【F1】41歲拉高倫今季後退役　盤點冰人歷年與車隊激情對話

「4字頭」仍在F1賽道上飛馳，今季最年長的車手拉高倫，透過社交網站宣布將在今季後退役，將展開人生新一頁，亦是時候「Leave him alone」。

這名來自芬蘭的「冰人」，曾經贏得世界冠軍，在F1打滾逾20年，車迷除了記得拉高倫「Cool爆」的一面外，相信也會記住他的一句句「金句」。



芬蘭「冰人」拉高倫（Kimi Raikkonen）在F1車壇打滾多年，踏入「4字頭」依然奮戰，早年轉投愛快羅密歌（Alfa Romeo）後，成績已大不如前。

拉高倫透過社交網站公布不再與愛快車隊續約，表示今季將會是最後一季角逐一級方程式，他早已在上年冬天決定，對他來說是一個困難的選擇，感激家人﹑車隊﹑車迷多年對他的支持，並指人生即將進入另一篇章。

拉高倫透過社交網站發文，宣布即將在今季後退役。（拉高倫Instagram截圖）

拉高倫的F1生涯斷斷續續，2001年首度亮相，2007年贏得世界冠軍，2010至11年決定尋找新挑戰，轉戰世界汽車拉力賽，2012年回歸F1至今，生涯已累積344場分站，其中341場順利起步，是史上最多的車手，亦贏得21次分站冠軍，對上一次已經是2018年的美國站。

拉高倫曾經在2007年為法拉利贏得世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

這名芬蘭冰人由出道初期的年少輕狂，曾經在摩納哥站退賽後，直接走上遊艇「開P」；事過境遷，如今已成為穩重的「住家男」，身邊有老婆子女在側。

冰人20年間改變甚大，但他的冷漠性格依然不變，就如車隊早前希望為他慶祝第300場分站賽事，冰人直言「唔好搞咁多嘢啦」。

拉高倫由喜愛夜蒲變廿四孝老竇 「冰人」因子女融化

在賽車場上不茍言笑的Kimi，成為父親後不時露出慈父笑容。（instagram @kimimatiasraikkonen）

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愛妻號「冰人」拉高倫：

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拉高倫「高傲但宅心仁厚」，不時爆出金句，這種反差深得車迷愛戴。這名芬蘭老將曾經由冰人變詩人，出版一本詩集，字裏行間展露了冰人的幽默感。

拉高倫冰人變詩人 出版日本文學短詩集 展獨有幽默感

拉高倫今季將會是最後一個出戰F1的賽季。（資料圖片／Getty Images）

拉高倫過去20載效力過的F1車隊：

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拉高倫與工作人員激情對話 2012阿布扎比最經典

拉高倫在場上與車隊工作人員的激烈對話，最令人津津樂道的，必定是2012年的阿布扎比站。冰人的比賽工程師Simon Rennie透過無線電提醒他，與後方追隨的阿朗素相距多遠，這個溫馨提示，得不到拉高倫欣賞外，更被他直呼「唔好嘈住我，我知道自己做緊咩！」（Just leave me alone, I know what I'm doing!）。

當賽事在安全車帶領時，工程師好心提醒要保持輪胎工作溫度，冰人直言：「知啦知啦，我一早做緊啦，你唔使10秒就提我一次！」（YES, YES, YES, YES, I’M DOING IT ALL THE TIME. YOU DON’T HAVE TO REMIND ME EVERY 10 SECONDS.）

冰人歷年經典無線電：

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比賽工程師如此擔心，都是為了拉高倫好，事關當時冰人正在帶頭，直呼工作人員收聲後，拉高倫當然知道自己在做什麼，結果駕駛當年的蓮花戰車首名衝線，取得回歸F1後的第一場勝仗。