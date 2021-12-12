羽毛球世錦賽｜危地馬拉英雄因傷缺席10年　為祖國孩子再戰世錦

羽毛球世界錦標賽周日（12日）在西班牙韋爾瓦展開，35歲的危地馬拉羽毛球手哥頓（Kevin Cordon）在東京奧運以黑馬姿態闖入男單4強，瞬間成為危地馬拉民族英雄，他睽違10年再登上世錦賽殿堂，在接受世界羽聯（BWF）專訪時吐露奧運後的心境歷程。



伍家朗在東京奧運分組賽中，意外不敵世界排名59位的哥頓，後者出線後連過兩關殺入4強，最後在季軍戰不敵印尼金廷無緣獎牌，仍是首位晉身準決賽的拉丁美洲球手，創下歷史。相隔4個月，期間僅參加了兩項賽事的他，透露自己狀態甚佳，且很享受大家的掌聲。

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哥頓勇闖東京奧運4強一戰成名，亦是拉丁美洲第一人。（Getty Images）

「現在羽毛球在危地馬拉愈來愈受歡迎，很多孩子都要求父母給他們買球拍，讓他們在街上和家裏玩耍，因為這些孩子們，我站在這裏，我正在為他們而戰。」

哥頓前幾年因受傷病影響，最近一次在世錦賽亮相已是2011年，當時他闖入8強，締造了生涯世錦賽最佳成績。相隔10年再踏上世錦賽舞台，他說：「參加世錦賽的感覺真的很棒，整整10年因為膝蓋、腳踝受傷等緣故，我沒有機會比賽。」

哥頓在東京奧運的激情演出讓球迷留下深刻印象。（Getty Images）

哥頓在奧運惡鬥伍家朗時的激昂怒喊，氣勢逼人，他經歷傷病後享受每一場賽事，奧運之旅亦無疑改變了他的生涯，「奧運之後，自己打球的想法完全轉變，現在就是開心打球，讓我們看看會發生什麼事情。」

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桃田賢斗缺戰 哥頓放眼16強

哥頓在周日（12日）於西班牙展開的世錦賽，首輪將與荷蘭球手Joran Kweekel碰頭，二人生涯尚未有過對戰紀錄，「我首輪不是與種子球手交手，教練告訴我桃田賢斗退賽，這讓我更有信心，老實說，我沒看過籤表，只知道如果我贏了第一輪，有可能和桃田對上，但現在我有機會打入16強。」

此外，香港隊共派出12人參加應屆世界錦標賽，其中男單賽事，伍家朗若打入8強，有機會面對勁敵安賽龍；而李卓耀若一路晉級至16強，則大有機會惡鬥3號種子、丹麥球手安東臣。

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