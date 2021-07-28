東京奧運直擊︱伍家朗敗陣　拒談對方應否道歉　多謝港人窩心支持

香港羽毛球代表伍家朗早前因身穿黑衣而陷入風波，這名世界排名第9的球手今日（28日）在事件後首度出賽，改穿印有區旗的綠白色衫。

面對危地馬拉球哥頓（Kevin CORDON）手，伍家朗以局數0：2落敗，小組出局。

01體育記者高詩琦、楊宇翹現場直擊



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香港羽毛球「一哥」伍家朗早前於在男單分組賽亮相，穿上背後印有「Hong Kong China」的黑色球衣上陣。結果惹來民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，並引起網民熱議。

雖然伍家朗其後於個人社交網站發解釋，港協暨奧委會副會長霍啟剛、香港羽毛球總會亦發聲明回應，希望大眾將焦點放在運動員表現上，繼續為球手打氣，但事件似乎仍未完全降溫。

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伍家朗「黑衣風波」前文後理：

伍家朗今日在事件後首度亮相，在C組分組賽最後一場鬥危地馬拉球手哥頓，只要獲勝，便能挾兩連勝姿態出線淘汰賽。

他今日身穿綠白色FILA球衣配上黑褲出場，衫上除繼續印有「Hong Kong China」，胸前亦印有香港特區區旗圖案。

伍家朗身穿綠白色、印有香港區旗圖案的球衣亮相。（高詩琦攝）

受風向問題影響，伍家朗開局先落後2：5，適應後逐步追近，以10：11先落後至技術暫停。首局尾段家朗搶網前球時被指球拍過網犯規，對手乘機拉開分數至20：16；他及後連救4個局分至「刁時」，但仍先輸一局20：22。

伍家朗世界排名比對方高50位，但第二局仍被哥頓氣勢壓住，曾經落後8：11。他懷疑受早前事件影響，神態跟過往比賽有別，比賽期間也不斷拉扯新球衣。結果伍家朗再輸一局13：21，局數輸0：2，在小組僅得1勝1負，未能取得首名出線資格，宣告出局。

伍家朗出戰男單分組賽最後一場賽事。（高詩琦攝）

伍家朗賽後表示，自球衣事件後，過去數日已盡量調整心情，「有嘗試跟自己說要平靜，應付比賽。教練也有鼓勵我，令我正面些、正常些。」

他承認自己發揮不佳，對自己感到十分失望。「今場完全發揮不到平時一半水平，落敗一方面是自己心態問題；對手亦有超水準發揮，佢好、我不好，形成反差。會檢討問題，之後不要再犯。」

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對於球衣事件，他表示：「由於目前沒有贊助，我跟何教練說，早前已聯絡今天穿上的球衣品牌仗義出手，提供球衣讓我選擇。」之後傳媒追問，會否希望相關人士道歉，家朗稱，「我不會再回應這件事，過去的由它過去，希望大家不要再提這件事。」他希望，日後在如此大型的體育盛事時，大家將注意力集中在運動員的場上表現，而不是場外的事情。

最後伍家朗向支持自己的人致謝：「香港人的支持，我全部收到晒，好窩心。多謝全香港觀眾。」完成奧運之旅，他暫時沒有目標，因不知道何時才有下一個比賽，「奧運後希望沉澱一下」。

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