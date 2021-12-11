羽毛球世錦賽｜港隊12人參賽　鄧謝首圈輪空　馬蓮無緣回歸

羽毛球世界錦標賽周日（11日）開始在西班牙韋爾瓦舉行，港隊亦有會有12名球手參賽，包括男單的伍家朗、李卓耀和人氣混雙組合鄧俊文／謝影雪。

然而疫情下的地獄賽程，令不少球手都吃不消，目前共計27名球手因各種原因退賽，至於今年5月起休戰養傷的西班牙球手馬蓮（Carolina Marin），始終未能克服傷患。



世界錦標賽是除奧運外最高水平的賽事，球手由64強開始打起，全部均是淘汰制。在應屆世界錦標賽，香港隊共派出12人參賽，名單及首圈（64強）對手如下：

男單

伍家朗（8號種子）Vs 普蘭萊（印度）

李卓耀（13號種子） Vs 舒之顯（美國）



李卓耀若一路晉級至16強，大有機會惡鬥3號種子、丹麥球手安東臣；伍家朗若打入8強，則有機會要面對安賽龍。

伍家朗此前從未奪得世錦賽獎牌。（Badminton Photo）

女單

張雁宜 Vs 張藝曼（中國）

葉姵廷 Vs 古芭（愛沙尼亞）



張雁宜將會作東京奧運之後的第一戰，她在東奧分組賽止步，目前世界女單排名第35位；至於「黑妹」葉姵延上一次比賽，已要追溯至23個月前的泰國大師賽及馬來西亞大師賽，兩站賽事她分別在外圍賽及正賽首圈止步。

張雁宜自東京奧運後一直未有參賽。（Getty Images）

男雙

張德正／楊銘諾



女雙

吳詠瑢／楊雅婷

吳芷柔／袁倩瀅



3對男、女雙組合亦會出戰世界錦標賽，其中女雙的楊雅婷早前出戰巴林國際挑戰賽，與楊霈霖合作擊敗隊友吳芷柔／曾曉昕奪得冠軍；男雙的張德正和女雙的吳詠瑢同時會合作出戰混雙。

謝影雪（左）和鄧俊文（右）首圈輪空。（資料圖片）

混雙

鄧俊文／謝影雪（5號種子） 首圈輪空

張德正／吳詠瑢 Vs 薩比高／烏斯莉（西班牙）



「鄧謝配」種子排名較高，首圈無需出戰，直接進入32強，對手將會是李哲輝／許雅晴（中華台北）對阿當賀爾／麥菲臣（蘇格蘭）的勝方。「張吳配」則在首圈對世界排名172的主場球手薩比高／烏斯莉，若然晉級32強，大有可能直接面對冠軍大熱、頭號種子鄭思維／黃雅琼，這對組合正力爭連奪3屆世錦賽冠軍。

馬蓮自今年5月起開始休戰養傷，但始終無法趕及世錦賽。（Getty Images）

今屆世界錦標賽退賽者眾，最新一人是三屆女單世界冠軍馬蓮，這位西班牙球手其實自今年5月奪得歐錦賽冠軍後，已一直休戰，錯過了東京奧運，本計劃在世錦賽復出，但最終仍因左膝十字韌帶傷患康復進度未如預期，決定退賽。女單尚有日本的奧原希望和中國的東京奧運金牌得主陳雨菲退出，急速冒起的韓國小將安冼瑩和台灣球后戴資穎成為冠軍大熱。

桃田賢斗因賽程太密而透支，決定退賽。（Getty Images）

至於男單則有桃田賢斗、許侊熙、盧斯達維圖、韋斯卻治、杜馬波波夫退出，金庭和基斯堤兩名印尼球手則隨國家隊全體退賽。混雙方面，印尼組合佐敦／奧達維安迪退賽、大馬組合陳炳橓／吳柳瑩宣告拆伙。

印尼兩對男雙組合，包括頭號種子基迪安／索加慕祖和4號種子阿山／施迪阿雲，台灣雙打組合盧敬堯／楊博涵、法國的基斯杜波波夫／杜馬波波夫也悉數退出。