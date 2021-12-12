足球熱話︱伊度奧當選喀麥隆足總主席　又一非洲巨星身居要職

一代射手伊度奧（Samuel Eto'o）當選喀麥隆足總主席，這位4屆非洲足球先生擊敗非洲足協4屆副主席尼祖亞（Seidou Mbombo Njoya）當選，任期4年。



伊度奧在Instagram分享自己當選喀麥隆足總主席的消息。 （Instagram＠samueletoo）

今次選舉原本有7人參加，不過當中5人在選舉當日退出，變成伊度奧與尼祖亞二人之爭。40歲的伊度奧在參選政綱中承諾多項改革，當中包括他日前在Instagram分享的簡單直接一句：「不要再貪污」（No More Corruption）。

他當選後表示，「我們的政策應以足球員為重心，我們的角色是要確保足球員可以得到不錯的收入。」這位曾效力巴塞隆拿、國際米蘭和車路士的一代巨星，亦承諾在4年任期內在喀麥隆興建至少10個足球場。「我已跟商界溝通，肯定能找正合適投資者，陪伴我們實現目標。」

伊度奧當選後在社交平台分享喜訊，「我會記住今天是我人生中最自豪的其中一刻。能當選喀麥隆足總主席，我十分感恩，每一票都代表我們足球大家庭的能量與野心，帶領我們深愛的運動提升至一個我們從未見過的水平。讓我們開始工作吧！」

伊度奧的名氣令今次選舉在喀麥隆受到廣泛關注，整個過程獲國家電視台直播報道。今屆非洲國家盃由喀麥隆主辦，在明年1至2月賽事舉行期間，伊度奧將會以主人家兼當地足總主席的身份，主持大局。

伊度奧搖身一變為喀麥隆足總主席，不禁令人想起AC米蘭一代前鋒韋亞（George Weah），如今已身居現任利比利亞總統。這位3屆非洲足球先生兼1995年金球獎得主，退役後回利比利亞從政，2015年獲選國會議員，2018年1月宣誓就職成為總統。