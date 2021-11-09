足球熱話︱舒夫真高從政之路受挫毅然出走　突任熱拿亞領隊藏玄機

一代球星舒夫真高，突然上任成為熱拿亞主帥。他在今年8月辭去烏克蘭國家隊教練職務，如今下海重返意甲，看似順理成章，可是為何目的地是熱拿亞？

一切或許要由他的從政之路幻滅說起。



舒夫真高帶領烏克蘭晉身歐國盃八強，被英格蘭擊敗出局，他一個月後離任。（Getty Images）

頂級足球員退役後，不少人留在球圈工作，舒夫真高是少數例外。他早在出道不久的90年代尾，已跟一班基輔戴拿模隊友為烏克蘭社會民主黨站台。2004年烏克蘭總統大選，舒夫真高公開支持親俄總統候選人亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

舒夫真高退役前數月，曾揚言希望掛靴後出任教練，惟2012年夏天退役後，卻立即加入前名是烏克蘭社會民主黨的烏克蘭前進黨（Ukraine – Forward!），並在同年國會選舉參與名單排第二位。前進黨最終得票1.58％，未能贏得任何議席。

重溫：【派路告別賽】舒夫真高開紀錄 恩沙基連中三元 7︰7和氣收場

舒夫真高昔日的競選海報。（維基百科）

+ 5

從政之路不似預期

烏克蘭前進黨在選舉失利後，部分成員轉投反對派陣營，2018年該黨加入反對派陣營For Life聯盟。這個親商界的政黨，仍然親俄疑歐，同時又主張重啟加入歐盟的談判，立場相當曖昧不明。

烏克蘭的政治亂局，沒有政壇新丁舒夫真高插手餘地，從政之路受挫後，他終在2016年出山，上任成為烏克蘭國家隊主帥，一做便是5年。有「烏克蘭核彈頭」稱號的他，在球圈以至時尚圈向來相當吃得開，既與車路士班主艾巴莫域治熟稔，又跟著名時裝設計師Giorgio Armani老友鬼鬼，人脈十分廣闊。他熱愛高爾夫球，早前到蘇格蘭跟在車路士結緣的前利物浦隊長列納拍檔比賽。

重溫：【高爾夫球】菲比斯出戰萊德盃明星賽 決戰迪比亞路舒夫真高

舒夫真高重返意甲做教練，不是重返AC米蘭，而是去熱拿亞。（Getty Images）

小球會大作戰

今年8月離開烏克蘭國家隊，下一份工重返意甲出任主帥並不出奇，奇就奇在不是任何爭標強隊，也不是他的成名地AC米蘭，而是北部小球會熱拿亞。

歐國盃｜舒夫真高踢而優則教 烏克蘭破紀錄不能沒有他

舒夫真高在社交媒體轉載熱拿亞宣布他出任主帥的帖文。（Instagram＠andriyshevchenko）

熱拿亞今年9月易主，被美國私募基金777 Partners收購，他們有意模彷另一意甲球隊阿特蘭大的成功方程式，希望在短時間內一步步提升實力和戰績，找來舒夫真高執教，至少他的名氣有助提高球隊曝光率，他的人脈亦對短時間內擴軍增兵百利而無一害。

舒夫真高被指有意從曼城撬走烏克蘭球星辛真高。（Getty Images）

熱拿亞第一步有意先加強球隊側擊力，盛傳舒夫真高已看中他在烏克蘭國家隊的子弟兵、曼城翼衛辛真高，以及在車路士欠缺出場機會的翼鋒佩列錫。今次他跟熱拿亞簽約至2024年，或意味他會專注在足球管理層路上發展，短期內不會重返政壇。話雖如此，他日前上載一幅與烏克蘭總統澤連斯基握手的照片，證明他在政圈仍有人脈。

重溫：【足球經典】昔日AC米蘭球星紛執教鞭 派路意甲勢惡鬥兩大舊戰友

▼同場加映： 碧咸與眾星的距離 ▼

+ 8

足球熱話︱維多利亞上載老公「肉照」 46歲碧咸名將堆中鶴立雞群

足球熱話︱46歲碧咸花式放狗被維多利亞取笑 赤裸上身騷六舊腹肌