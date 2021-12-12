「金鎗六十」19勝創香港紀錄　衛冕一哩錦標｜賽馬．香港國際賽事

香港賽馬年度盛事「香港國際賽事」，港隊馬匹主場火併與世界各地良駒，結果打和「2:2」。主隊靠馬王「金鎗六十」衛冕香港一哩錦標，以第19勝寫下香港賽馬史紀錄，港隊馬匹仍在嚴重意外下，重奪香港短途錦標。

至於途程較長的香港盃及香港瓶，盡歸日本代表囊中。



香港馬王「金鎗六十」賽前備受注目，惟2檔起步令外界擔心取位會否受阻，甚至「塞車」。賽事步速中等，群駒在直路初散開，「金鎗六十」一度前無去路。幸而跟隨得季軍的日本賽駒「戰舞者」，漸漸有路可上。「金鎗六十」與拍檔何澤堯在最後200米望空即彈甩群駒而衛冕香港一哩錦標（1600米）。「幸福笑容」在最後數十米及時趕過「戰舞者」，奪得亞軍。

「金鎗六十」打破歷來香港賽馬最多勝紀錄。（香港賽馬會）

金鎗六十自2019-20年賽季起，超過兩季未逢敵手，連勝至第16場。而且超越「精英大師」及「美麗傳承」，成為賽馬史上最多頭馬之良駒。

全華人組合再創佳績。（香港賽馬會）

香港短途錦標（1200米）發生連環墮馬意外，三匹爭標要角，主隊馬「錶之未來」、「肥仔叻叻」及日本馬「妙發靈機」在直路彎被「君達星」波及而跌倒，其他賽駒亦受影響。澳洲騎師薛恩策騎「顯心星」未受「速遞奇兵」外閃影響，最後力拒日本代表「拉丁城市」追趕，首次贏出一級賽。

「顯心星」避過嚴重意外下，首勝一級賽。（香港賽馬會）

途程較長的香港盃（2000米）及香港瓶（2400米），港隊馬匹一向實力處下風，一如所料被外隊長壟斷。香港盃，去屆打吡亞軍「將王」在直路彎前發力，入直路後先透出，但一對日本代表「唯獨愛你」及「滂薄無比」分從內、外檔狂追。「唯獨愛你」在日本騎師川田將雅力策，最後以短頭位力壓莫雷拉的「滂薄無比」，生涯最後一戰以勝利作結，「將王」落後一個馬位得季軍。

「唯獨愛你」（前）終點前力壓「滂薄無比」（中），成就有終之美。（香港賽馬會）

日本代表「耀滿瓶」在莫雷拉胯下，於直路擒下率先透出的英國代表「致勝一擊」，繼19年之後再度揚威。法國代表「倚蓬萊」得季軍，港隊馬以「時時有餘」得殿軍為最佳，惟落後頭馬超過6個身位。