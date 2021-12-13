法甲｜麥巴比梅開二度挫摩納哥　PSG生涯累積百球改寫歷史

法甲班霸巴黎聖日耳門主場兩球淨勝摩納哥，在聯賽榜繼續領放，倒戈的基利安麥巴比今仗梅開二度，更為PSG累積攻入100球，再度創下法甲歷史。



在法甲有雙位數字領先的巴黎聖日耳門，今輪迎戰摩納哥，基利安麥巴比憑一記12碼先開紀錄，其後接應美斯的傳送，上半場末段熨射成2：0，奠定勝局。

麥巴比今仗兩個入球，使他累積為PSG攻入100個聯賽入球，以22歲357日之齡，成為法甲史上為單一球隊入球過百的最年輕球員，再度改寫法甲歷史。

麥巴比面對舊東家亦無手軟，賽後賣口乖，直言當年在摩納哥度過美好的時光，但如今他是PSG的球員，「倒戈就是足球的一部分，我在摩納哥成長，擁有不少美好的回憶，但我現在是PSG的球員，我就會傾盡全力。」