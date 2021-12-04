法甲｜普捷天奴記者會被焫着　巧妙方式化解尷尬局面

做領隊，情緒智商同樣重要。巴黎聖日耳門主帥普捷天奴出席賽前記者會時，一不小心被記者「焫着」，更向對方回敬一句「咁叻你教囉！」
手握一手好牌的巴黎聖日耳門，年初由普捷天奴走馬上任，今季戰績不過不失，上輪與尼斯互交白卷失分，外界就會把握機會大造文章。
PSG今輪作客朗斯，普捷天奴出席賽前記者會再度面對尖銳問題，一名記者直言部分巴黎球員在場上的位置不明確，暗中質疑「肥普」的執教能力。被「外行人」挑戰，普捷天奴不甘示弱，立即霸氣反擊，「呢個係咩問題？我唔明你問緊咩喎，你咁識波不如你嚟教？」
普捷天奴突變「寸王」，現場隨即跌至冰點，「肥普」知道自己反應過大，隨即自己打圓場，站起來再坐下，感覺記者會重頭來過一樣，以解尷尬局面。
美斯亦是另一熱門題目，這名阿根廷球王加盟至今僅攻入4球，法甲更只有一個入球，「肥普」表示要對同鄉有耐心，「美斯的能力無庸置疑，大家要給予他更多時間，好好適應法甲的節奏，他每場也有不少機會，而很快便會有更多進賬。」
點圖睇：曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）
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