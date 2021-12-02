足球熱話｜伊巴謙莫域闖蕩多年的生存之道　一句說話玩死麥巴比

「我的目標當然是贏得一個甚至更多個金球獎。」麥巴比在金球獎頒獎典禮後如此說道，暗示離開巴黎的日子又近一步。

AC米蘭名將伊巴謙莫域表示曾經建議麥巴比離隊，但另一方面又說反話，難道「見人講人話，見鬼講鬼話」就是伊巴行走江湖的秘訣？



巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比今年金球獎僅得第9位，親自到場領獎後直言：「我的目標當然是贏得一個甚至更多個金球獎。」外媒隨即演繹為出走宣言，離開PSG的日子又近一步。

麥巴比與PSG的合約在明年夏天屆滿，倘若2022年前夕未能成功與他續約，麥巴比屆時便可以自由與其他球會接洽，PSG不想發生的事隨時發生，就是人財兩失。

足球轉會︱麥巴比金球獎頒獎禮後一句話 再惹離隊傳言

麥巴比金球獎後的一番話，被認為為離隊留下埋線。（Getty Images）

曾經效力PSG的伊巴謙莫域對這事亦有意見，一方面給予後輩建議，他向意大利《晚郵報》透露他曾經聯絡麥巴比，他認為這名法國新星需要一個更大的舞台，「我曾建議麥巴比離隊，因為他需要一個更具結構性的環境發展，就像皇家馬德里。」

不過，伊巴一方面建議離隊，另一方面又自相矛盾，「然而，我都曾向PSG會長建議不要賣走他（麥巴比）。」

這到底是什麼一回事？究竟伊巴希望麥巴比留隊或離隊，相信只有他才知道。也許這樣「見人講人話，見鬼講鬼話」，就是伊巴在球壇多年屹立不倒的生存之道。

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一面建議離隊，一面建議留人，伊巴對麥巴比的離隊的意見叫人無所適從。（路透社）

金球獎前十位得分：

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