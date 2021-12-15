蜘蛛俠｜熱刺出動超級英雄游說麥巴比加盟　結果遭對方一句秒殺

《蜘蛛俠：不戰無歸》主角Tom Holland接受訪問，談及早前出席金球獎頒獎禮的趣事，他遇上美斯、羅拔利雲度夫斯基及基利安麥巴比等球星。「蜘蛛俠」Tom Holland作為熱刺球迷，當時化身最強說客，試圖游說麥巴比加盟愛隊，結果「食檸檬」，遭對方以一句不可能秒殺！



【Tom Holland及Zendaya之前出席金球獎頒獎禮】

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金球獎｜蜘蛛俠Tom Holland盛裝見美斯 球迷身分曝光被揭黑歷史

在訪問中，「蜘蛛俠」Tom Holland說：「我遇上麥巴比，我真的有問到他。我當時說：『你好，很高興見到你。』他非常友善，跟住我說：『老友，你一定要加盟熱刺。』麥巴比放聲大笑。」當時麥巴比回應他：「不了，沒有可能，這是不可能的。」

「蜘蛛俠」Tom Holland表示在金球獎頒獎禮上，邀請麥巴比加盟熱刺。（網上片段截圖）

「蜘蛛俠」Tom Holland大膽邀請麥巴比過檔熱刺，後者聽到後笑了。（網上片段截圖）

【Tom Holland訪問片段】

Tom Holland tried to get Kylian Mbappe to sign for Tottenham Hotspur 🕷📝 #COYS pic.twitter.com/e77e9qRgww — Talking THFC (@TalkingTHFC) December 13, 2021

麥巴比現效巴黎聖日耳門，合約到明年夏天屆滿，據報他無意續約，來季很大機會轉投皇家馬德里。

【Tom Holland還有與美斯見面】