金球獎｜蜘蛛俠Tom Holland盛裝見美斯　球迷身分曝光被揭黑歷史

昨晚金球獎頒獎禮上，焦點除了美斯、羅拔利雲度夫斯基等球星外，還有兩位當紅影星出席，就是《蜘蛛俠：不戰無歸》的主角Tom Holland及Zendaya。蜘蛛俠現身會場，與利雲度夫斯基合照，還與美斯碰面握手，再向他舉拇指。



【Tom Holland及Zendaya出席金球獎】

+ 6

《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映，兩位主角Tom Holland及Zendaya昨晚在巴黎出席足球界年度盛事金球獎頒獎禮。兩人盛裝出席，令頒獎禮錦上添花，增加話題，當中Zendaya穿上一身黑色露背長裙，背部的金色裝飾像脊骨，大家覺得似不似八爪博士的機械臂？

Zendaya在限時動態中，都將長裙背後的裝飾跟八爪博士的機械臂做對比。（Zendaya Instagram）

Tom Holland及Zendaya以情侶檔現身球壇紅地毯，兩人與利雲度夫斯基夫婦合照。網上還流傳短片，Tom Holland在會場與美斯有一面之緣。在走廊中，Tom Holland像小粉絲等待美斯，當美斯在工作人員包圍下行經時，兩人握手，跟住Tom Holland雙手舉起拇指，向美斯致敬。美斯微微點頭，跟住繼續前行。Tom Holland與美斯見面後，緊握雙手，露出滿足的笑容。

+ 1

【當蜘蛛俠遇上美斯片段】

Our two true passions.

Tom Holland aka Spidey y Leo Messi. 🕷❤️7️⃣pic.twitter.com/a3HUPrQmoq — 🕷 Fuera de Plano 🕷 (@FueraPlano) November 29, 2021

25歲的Tom Holland也是一名球迷，幾年前網上流傳他一張身穿阿仙奴球衣踢波的照片，令人懷疑他是「槍迷」，後來他解釋，自己不是支持阿仙奴，只是Arsenal Vets當時不夠球員，他客串踢了一場，但他那時沒有透露自己的愛隊，怕惹怒了球迷。

然而，他最近終於公開愛隊，原來是阿仙奴宿敵熱刺。在今月中的《GQ》訪問中，被問到最想見到的歐聯決賽組合，他答「熱刺對賓福特」，他解釋：「熱刺是我（喜歡）的球隊，賓福特是我叔叔（喜歡）的球隊。現在我們未必可以贏得到，但我相信及希望有這個機會。」跟住熱刺Twitter分享了訪問片段，並留言：「Peter Parker（蜘蛛俠的名字），他也是我們一分子！」然而，不少熱刺球迷都留言質疑他的忠誠。

難怪Tom Holland之前怕擔心「激嬲」球迷，原來他是一位穿過阿仙奴球衣的熱刺球迷。

Tom Holland是熱刺球迷，但他穿阿仙奴球衣的照片在網上流傳。（互聯網）

美斯再奪殊榮刷新紀錄 高度表揚勁敵：你值得擁有

C朗近10年首度跌出三甲 發長文轟大會造謠宣傳

金球獎前十位得分：

+ 5

美斯7奪金球獎：

+ 2

【英超第14輪直播賽程】