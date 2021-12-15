蒲崗村道球場草地甩皮甩骨　累乙組聯賽腰斬　同場地今年第二次

香港足球場地質素不時引人詬病，近日網上流傳數張蒲崗村道公園球場人造草地的照片，可見草皮「甩皮甩骨」。事件導致一場男子乙組足球聯賽取消，是同場地今年第二次發生類似事件。



今周日一場於蒲崗村道公園球場舉行的男子乙組聯賽——觀塘對騰翱聖約瑟，就因為場地出現問題被逼腰斬，需要擇日重賽。

賽前有球隊向裁判投訴場地有問題，最終賽事腰斬。（觀塘區足球會Facebook）

涉事球場為蒲崗村道公園1號足球場，從觀塘區足球會事後於社文網站上載的照片可見，其中一邊龍門白界線前、小禁區內的位置的人造草皮，顏色明顯比其他位置深色，除了「冇草」，情況更將近跟「沙地」沒有分別。

蒲崗村道公園球場出現恐怖草皮。（觀塘區足球會Facebook）

有關位置面積約1平方米，相信是管理的康文署想用新草皮「縫補」至舊草皮上，以解決問題，但經多場比賽之後，該位置變得甩皮甩骨，也凹凸不平。有網民投訴，指該場地自2010年開幕後從未翻新，如此場地問題也容易令使用者受傷，「仲爛過石屎地，飛身救完波，手腳損晒」

值得留意，該日較早前仍有一場丙組聯賽舉行，最終卻因「無人投訴」而如期上演。《香港01》已就事件向香港足球總會查詢，但暫未獲回覆。

蒲崗村道公園足球場今年3月其中一個門框向前傾斜。（足球日報Facebook）

蒲崗村道公園球場已非首次出現同類事件，今年3月球場其中一邊門框向前傾斜，令男子丙組聯賽押後。康文署事後解釋，相信龍門架「或曾遭不當使用」。

署方當時亦強調，為確保轄下61個十一人草地足球場設施符合標準，已安排場地職員作全面檢視，並在有需要時作適當跟進。