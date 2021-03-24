青衣球場古惑門框風波　康文署一個月前驗收仍出錯：會檢討程序

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-24 18:20

青衣東北公園跟蒲崗村道公園足球場，早前接連被發現龍門框有問題，事件引來市民批評政府管理不善。 更令人氣結的是，青衣球場原來在一個月前才完成翻新工程，經康文署職員驗收後始重新開放。有區議員認為署方管理存在漏洞，情況絕對不能接受。

青衣東北公園球場早前出現「古惑龍門」事件，一場香港女子足球聯賽開賽前，發現同一球場的兩邊門框高度相差超過10厘米，同終同日的兩場賽事均要延期。

青衣球場驚現古惑門框 累女足賽事取消 蒲崗村現「歪掉的龍門」

事件發生後，有人發現該人造草足球場早前才剛完成翻新工程，於2月19日重新對公眾開放，為何短短一個月時間，卻會發生如此「離譜」的情況？

《01體育》記者就此向康文署查詢，署方指翻新由工程部門聘請建築顧問，再安排承建商重鋪新人造草坪及更換新龍門架。而承建商完成工程後，康文署職員會聯同工程部門驗收，再將場地交還康文署管理。

青衣東北公園的門框問題（按圖放大）：

原定上周六晚在青衣東北公園進行的香港女子足球聯賽，傑志對愉園之比賽，因場地問題延期。（愉園Facebook圖片）

驗收唔包龍門框？ 區議員轟管理疏忽

對於為何驗收之後，龍門框仍有問題，康文署則未有正面回應，僅稱在規劃和改善設施時，會參照國際足協標準，並會因應今次事件，與工程部門檢討驗收程序，避免同類事件再發生。

葵青區議員冼豪輝接受訪問時透露，過往區內從未出現類似問題，認為康文署絕對要為事件負上責任，「康文署去年曾指會在重鋪草地後，邀請國際足協人員進行檢測，但據本人了解，相關檢測原來只包括草地質素驗證，竟然未有發現龍門框問題。」他認為事件反映康文署未有做好驗收，「反映設施管理粗疏，絕不能接受！」

冼豪輝又稱，事件證明康文署管理存在漏洞，將在葵青區區議會規劃及地區設施管理委員會跟進，並要求康文署提交報告，徹查事件起因及是否存在人為疏忽，並提出改善建議。對於有球員指場地燈光及草地問題，他表示會一併跟進。

葵青區區議員冼豪輝認為康文署要為事件負上全責。（資料圖片）

蒲崗村道現同類事件 康文署：全面檢視轄下球場

另外，早前蒲崗村道公園人造草球場的龍門有類似情況，球場其中一邊門框向前傾斜，令男子丙組聯賽押後。康文署事後解釋，相信龍門架「或曾遭不當使用」。

署方強調，為確保轄下61個十一人草地足球場設施符合標準，已安排場地職員作全面檢視，並在有需要時作適當跟進。而相關青衣東北公園球場及蒲崗村道公園足球場，已分別於3月22日跟21日完成維修，並重開予公眾使用。