青衣球場驚現古惑門框　累女足賽事取消　蒲崗村現「歪掉的龍門」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-21 19:53

因疫情暫停多時的賽馬會女子足球聯賽，今周終於重開，但有4支球隊的女將苦候多時、抵達球場準備開賽，卻只得到比賽取消的結果，原因令人啼笑皆非——比賽場地青衣東北公園球場，兩邊的龍門框高度竟相差超過10厘米。 我們找來發現「古惑門框」的傑志門將梁蔚雅，講解事情來龍去脈，及場地的其他問題。

香港女子足球聯賽在去年11月底踢畢首周賽事後，就因疫情暫停至今周才重開，其中甲組賽事有兩場比賽——傑志對愉園、大聯盟足球學院對沙田，均在青衣東北公園舉行。未料較早開賽的傑志對愉園一戰，卻在賽前不久因兩邊龍門框高度不一，場監量度後，發現兩邊門框高度相差超過10厘米，終決定將同一場地兩場賽事延期，傑志和愉園只好轉踢一場30分鐘的友誼賽，令人啼笑皆非。

同一情況今日（21日）發生在今周復賽的男子丙組賽事，蒲崗村道公園人造草球場上演的蘭斯貝利對晨曦一戰，亦因龍門框整個歪向一邊出現阻滯，雖然場地工作人員即時搶修，但足總終以安全問題為由將賽事延期。

青衣東北公園的門框問題（按圖放大）：

傑志門將「跳一跳」 發現龍門高度不一

青衣東北公園的兩邊門框高度不一，引起網民熱議，「揭發」古惑門框的傑志女足門將梁蔚雅解釋，自己賽前熱身時在觀眾席左邊的龍門，但比賽前擲毫後，被分配到另一邊龍門，才發現問題。「到了熱身尾聲，對手教練過來問覺不覺得龍門有點高？我就去度一度靠近自己一邊（觀眾席左方）的龍門，覺得問題不大，因為跳一跳起也掂到橫楣。」

及至開賽時，梁蔚雅到另一邊龍門，才發現跳起後不單碰不到橫楣，「還相差頗多，當時已準備開賽，就立刻跟主裁判說兩邊龍門高度不一。」最終場監量度後發現兩邊門框高度相差逾10厘米，就決定取消賽事。梁蔚雅雖失望，但也慶幸：「（比賽）停了4個月難得開返，本身也好期待，我們準備都充足，卻因這原因再延期，4支球隊也會有點失望，但最少是公平的。」

傑志梁蔚雅指場地除了龍門框，還有其他問題。（傑志提供）

曾是港隊成員多年的梁蔚雅，以前經常到海外作賽，但坦言無論在香港或外地，都沒有遇過類似情況：「最多也是檢查兩邊草地有否很大破損，通常龍門前的草地會較破爛；重鋪之前的青衣東北公園和馬鞍山彷真草場，有時會『一忽忽』地補鋪草地，就會高起了，但也僅此而已，門框問題真的未遇過。」

球場仍有其他隱憂 前港足女將：希望當局了解足球所需

到底為何同一場地門框會高矮不一、或是出現門框歪掉的情況，仍待管理場地的康文署解釋，梁蔚雅認為除了今次發現的門框問題，其實場地仍有其他隱憂：「跟愉園門將吳婉琪也發現，（青衣東北公園）除了龍門框，草地也有問題，因為皮球落地後不太會彈高，平日在其他草地，將皮球掉到地上，要反彈到腰的高度才算正常，但在青衣東北，皮球只彈到膝頭高度，不知道是草地重鋪後太厚還是什麼問題；另外青衣東北和寶翠公園的燈光往往偏黃而且暗，女子聯賽多在夜晚舉行，很影響我們視線。」

寶翠公園球場是另一女子聯賽常用場地。（資料圖片／吳煒豪攝）

這位退役港隊女將坦言，希望當局可以多了解足球界所需，再作改善：「踢過足球、對足球有過貢獻的人，才了解球員需要什麼，例如正式賽事和練習需要多長時間，令我們的訂場時間可以更彈性，要改善或許困難，但這才能幫助足運發展。」