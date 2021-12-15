行山｜關嘉敏性感裝束爬玉桂山　提醒綑邊危險要做足準備

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）早前去了玉桂山及鴨脷排行山及綑邊，近日在Instagram分批放相。雖然已經入冬，但見到她上身只穿sports bra，大曬傲人身材。她表示這次的路線好玩，很喜歡爬來爬去，但其實幾危險，建議大家戴手套，並多約朋友同行。



【關嘉敏近日分享行玉桂山的照片】

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關嘉敏的第一批行山相在連島沙洲上玉桂山的路上所指，這段路很斜，又多浮沙碎石，所以她要手腳並用前進。關嘉敏留言：「第一次快閃行山，行到四腳爬爬咁，爬來爬去，但好好玩，仲要行埋綑邊、崖邊捉住啲繩行，好高好過癮！」但她跟住提到危險性，續寫：「好玩過後 諗返轉頭，得兩個女仔去，其實都幾危險。奉勸大家行呢座山要買勞工手套之餘，帶多幾個朋友一齊行。」

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幾日之後，關嘉敏再將另一批相放上網，這是她綑邊過程中，拉住一條粗繩上落。她留言：「我真係好鐘意爬嚟爬去啊，我前世係咪壁虎嚟？」她似乎迷上了行山綑邊，想計劃下次的旅程，並問大家有沒有地方介紹。

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玉桂山高196米，位置鴨脷洲，雖然此山不高，又近城市，但難度不低。由鴨脷排上落玉桂山的一段路十分陡峭，斜度亦高，無論上落也不容易；有人會選擇更高難度的路線，由連島沙洲沿岩岸綑邊接利南道。路上遇到不明來歷的繩索時，也不要完全倚賴，因為這些繩索並無保養，日曬雨淋，有隨時斷裂的風險。如關嘉敏所言，她所行的路線有一定危險性，請行山人士量力而為。