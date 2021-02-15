【行山】吳海昕蘇皓兒赤口行大運　情人節結伴登玉桂山

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-15 17:57

赤口撞着情人節，不用拜年又沒有情人，正是行山的好時機。 吳海昕（Sofiee）與蘇皓兒（Chloe）在周日（14日）結伴登上鴨脷洲的玉桂山，二人在山頂的石頭上拍下靚相留念，不過吳海昕卻經歷一個「黑仔」的情人節。

吳海昕與蘇皓兒在Instagram分享她們在情人節結伴登上玉桂山的經歷，二人上載多張靚相，背景同樣是連島沙洲。適逢情人節，不只街裏愛人一對對，連山上都是「盛況」空前，蘇皓兒笑言以為行山可以避得開「閃光彈」，最終都被「閃盲」了。

吳海昕行畢玉桂山後，卻發生一件慘事，Sofiee透過限時動態表示自己在的士上遺留下銀包及鎖匙，情人節遇上「黑仔」事，吳海昕亦不禁「放負」，指拖鞋都有另一半，但她卻沒有。

雖然經歷一個倒楣的情人節，跌銀包﹑無鎖匙，更要在街上吃外賣，但收到網民的暖心訊息後，「即刻開心晒」，更直言新年一定會快樂。

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吳海昕與蘇皓兒算得上是「行山Bestie」，她們在挑戰玉桂山前，曾經一同由川龍出發，走上大帽山南脊﹑海拔高765米的妙高台。蘇皓兒過往曾挑戰鳳凰山﹑蚺蛇尖及狗牙嶺等高難度路線，相對而言玉桂山亦算是簡單。

蘇皓兒夜登鳳凰山看日出 長腿女神愛挑戰高難度路線

吳海昕與蘇皓兒曾一同挑戰大帽山的妙高台。（吳海昕Instagram截圖）

僅高196米的玉桂山，看似簡單，實質對行山者的體能、技術及經驗有一定要求，事關玉桂山全程沒有政府鋪設的行山徑，路況多碎石，加上上落甚為崎嶇，其中一段由玉桂山走到連島沙洲的落斜路段，恍如蚺蛇尖，難度頗高，並非一般新手可以應付。

玉桂山山頂的景色，絕對是一眾行山友要挑戰的原因，事關山頂景觀開闊，能看到南丫島發電廠的3支煙囪，亦可看到鴨脷洲及香港仔的市區景色。

玉桂山行山路線｜入口近利東港鐵站 「蚺蛇尖式」斜路考體能技術

▼▼玉桂山頂上的景色及路況▼▼

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▼▼看清玉桂山路線、沿途風景、設施▼▼

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▼▼K Kwong帶大家行玉桂山▼▼

【蘇皓兒行山相】

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【蘇皓兒Instagram靚相】

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