霍啟剛感謝郭晶晶支持　贏選戰靠團隊如何詩蓓奪金︱立法會選舉

霍啟剛當選立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員，今早在社交網站答謝家人、朋友及團隊，他特別感激太太郭晶晶，在競選過程中為他打點家中事務，盡力令他無後顧之憂地投入選舉工程。霍啟剛還提到，有時要在夜深工作，為翌日拉票做準備，打擾了郭晶晶睡覺，「但（她）都無責怪我，有時仲沖杯安神茶畀我飲」。



2021年立法會換屆選舉，霍啟剛以195票擊敗29票的蘇惠良，當選功能組別體育、演藝、文化及出版界議員。他今早透露Facebook發表當選感受，回顧48日競選歷程，特別感激太太郭晶晶的支持。

霍啟剛表示，有時為了翌日的拉票工作，之前一晚要工作到深夜，做好資料搜集，他寫：「雖然太太話我會嘈住佢，但都無責怪我，有時仲沖杯安神茶畀我飲，希望我夜晚瞓得好啲。好感激太太呢段時間，一個人打點晒屋企嘅嘢，小朋友又多興趣班同活動，真係無辦法先會叫我幫手。」無論是Facebook的直播片段，還是文字感受的附圖，郭晶晶都陪在霍啟剛身邊。

霍啟剛今早在直播答謝支持者及家人，太太郭晶晶陪伴在旁。（霍啟剛Facebook）

40歲的郭晶晶是前國家隊跳水運動員，參加過4屆奧運，贏得4金2銀。退役後，她在2012年與霍啟剛結婚，兩人育有3名子女。

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郭晶晶在投票日前一晚（18日）於微博發文，也講到霍啟剛近來的辛勞，經常捱夜，她寫：「在你報名參選之前，就一直思考著這段對你很重要的時間，可以以什麽方式陪伴著你。簡單的一條領帶，希望你每天都能精神爽利的出去工作。這陣子你都是早出晚歸，回到家還為了翌日的見面做功課、看資料，雖然有時會把我吵醒，但看着你的認真和勤奮真的很感動。好不容易明天就是投票日，希望領帶能為你帶來好運！」霍啟剛今早在點票中心時，正是佩戴郭晶晶為他所選的藍色白點領帶。

郭晶晶在投票日前一晚發文，為霍啟剛選領帶。（郭晶晶微博）

霍啟剛表示，在競選期間，陪伴家人的時間減少。他寫：「同家人少咗時間見面，有時真係好想見下佢哋，就叫埋太太同小朋友嚟同團隊開會，實行family暨團隊午餐會，食下飯盒又一餐，起碼都叫見咗面。如果唔係夜晚返到去，大家瞓晒覺，見面時間真係好少。」

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霍啟剛真的戴了郭晶晶在投票日前一晚所選的領帶。（霍啟剛Facebook）

霍啟剛還感謝幕後競選團隊的支持，他在直播片段中說：「絕對唔係一個人嘅力量，好似運動員咁樣，好似何詩蓓咁樣，佢攞到金牌、攞到世界紀錄，背後都有一個非常大嘅團隊、非常專業嘅團隊幫到佢，所以今次嘅選舉都一樣。」談到未來在議會的工作，他會推動政府盡快落實成立文化體育旅遊局，並為香港文化體育發展制定長遠發展藍圖。