郭晶晶帶囡囡睇跳水比賽　霍啟剛曬細女霍中怡近照眼仔碌碌好精靈

霍啟剛與郭晶晶結婚以來一直恩愛，育有一子兩女的他們幸福美滿。日前郭晶晶以頒獎嘉賓身份出席一連兩天的香港公開跳水錦標賽，雖然已經退役多年，但到現場觀賽的她亦感慨良多：「看着熟悉的流程，熟悉的跳板，熟悉的動作，在泳池邊安靜觀賽的我，其實心裏非常的激動！看着一位位年紀輕輕的跳水運動員，起跳前的緊張、起跳時的全力以赴，完成動作後的擔憂，從她們每一個細微的表情，我都仿佛看到了當年的自己。」郭晶晶更帶着囡囡霍中妍一起到場為參賽者加油打氣，相中囡囡搭住媽咪膊頭，相當可愛！



郭晶晶帶着囡囡霍中妍一起到場為參賽者加油打氣。（微博@郭晶晶）

而霍啟剛早前亦Post出周末帶細女霍中怡去睇音樂劇的親子照，他透露一家人兵分多路帶小朋友出街：「爺爺帶哥哥去玩，媽媽帶姐姐去朋友生日會，我就帶妹妹去睇音樂劇場。表演用咗好多圖形、顏色同音樂吸引小朋友，雖然妹妹好細個，但一樣可以全神貫注咁睇表演，仲睇得好開心！」雖然霍啟剛平時都會曬出一家人的溫馨合照，但就甚少曬出細女的近鏡照，身穿粉紅色外套的霍中怡眼仔碌碌，她更對着鏡頭大擺Pose，十分精靈！