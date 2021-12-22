李慧詩出書｜處女之作即將面世　發起投票叫大家幫忙揀封面

李慧詩近兩年除了訓練及比賽外，擺得最多心機的地方，可能是她的新書。她在社交網站表示，新書已經寫完，各位網民可以齊齊投票，挑選你喜愛的封面設計。出版社為她設計了4個封面，大家覺得哪一個最好？



出版社表示，李慧詩的第一本著作《身上的每道傷疤》已經進入倒數階段，不久面世。李慧詩希望市民大眾可以參與成書過程，所以透過出版社在社交網站發起投票，叫大家投選最喜愛封面。

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李慧詩首部著作《身上的每道傷疤》，用哪一款封面較好？

出版社提供了4款封面讓大家揀選，第一張是李慧詩戴住頭盔的大頭照，眼罩上滿佈水珠；第二張是李慧詩倚住隧道的牆壁，外面的天空隱約有彩霞；第三張是李慧詩拿住頭盔步行的背影，公路上有架倒在地上的單車；第四張是李慧詩躺在地上並合上眼睛，頭部旁有個單車的輪子。

李慧詩在今年的東京奧運再贏得銅牌。（資料圖片）

李慧詩在社交網站也分享了投票的連結，並談到自己近兩年寫書的感受。她表示：「寫書跟訓練，都需要操練。練得多，心理質素自然提高。花兩年時間完成這本書，期間經歷許多事：連贏八場世界杯、雙彩虹戰衣、當教練助理、新冠肺炎、榮譽院士、榮譽博士、奧運、全運，還有……從讀者成為作者的過程，的確不太真實。」

「完書後，意猶未盡，還想繼續寫，希望累積更多經驗跟大家分享。後來我發現，許多作家40歲才出版第一本書，於是我告訴自己，如果想繼續寫書，就要比現在懂更多學問，讀更多書。第一本書，希望大家從中看到最真實的我。」

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