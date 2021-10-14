李慧詩出新書以「傷疤」勉港人自強　籲政府助體育發展重點在社區

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）連續出戰東京奧運和陝西全運後，在周四（14日）首度出席公開活動，她席間表示體育是長遠發展，希望政府投放更多資源在社區發展。



李慧詩在接連出戰兩個大型運動會後，稍作休息並專注學業，今日偕空手道港將李振豪出席活動，與被抽選的參加者玩遊戲。她笑言「放假好開心」，心情輕鬆的她透露下周會重投單車隊訓練。

李慧詩戰畢奧運全運終返港 未計劃再戰運動會：機會留給隊友

李慧詩在全運會後首度露面，偕李振豪（左一）出席公開活動。（李澤彤攝）

近月處於休息狀態的Sarah坦言：「掛住一班師妹，她們給我很大動力向前行。」她透露明年亞運會暫時只出戰團體競速賽，未有參與個人賽打算，「想給予師妹空間和機會去進步。」志在培育新血的她坦言，雖師妹們在起動上暫未有很大突破，希望完成今年冬訓後能見進步。

李慧詩在戰畢兩大運動會後休息近一個月，專注完成學業。（李澤彤攝）

香港運動員在東京奧運體育熱潮下備受關注，體育資源和發展亦成了大眾關心議題，「香港女車神」李慧詩亦認為體育是長遠的發展，「希望政府投放更多資源在社區發展，如舉辦工作坊令體育普及化，讓市民知道體育的意義。」

李慧詩坦言希望政府能投放更多資源，讓市民更認識體育。（李澤彤攝）

除了關注本地體育發展，Sarah透露明年初將首次出版著作，並以「傷疤」為主題，講述運動員生涯中如何克服難關，「出書目的是為了鼓勵香港人，我由2019年開始寫，很想快點出這本書，但我寫得比較慢。」

對於未來展望，李慧詩透露在2019年世錦賽後因疫情近一年多，未有外出比賽，兼任教練期間舉辦過隊內測試賽。她指策劃比賽日程等過程頗有趣，日後可嘗試做其他籌備或推廣工作。

李慧詩透露明年初會出書，以自身經歷鼓勵港人。（李澤彤攝）

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