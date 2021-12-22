足球熱話｜朗拿甸奴沙灘決戰羅馬里奧　瀟灑展經典招式助攻得分

41歲「細哨」朗拿甸奴跟另一巴西傳奇球員羅馬里奧寶刀未老，兩人早前一起參加沙灘足排球（Beach foot-volley）比賽，再度展現出瀟灑技術。



這場在巴西舉行的沙灘足排球比賽星光熠熠，兩名森巴傳奇球員羅馬里奧跟朗拿甸奴分別組隊對決，兩人加起來雖然已達96歲，卻都寶刀未老，球技依然精湛，贏得全場球迷掌聲跟歡呼聲。

羅馬里奧（左）跟朗拿甸奴（右）仍寶刀未老。（Romário Faria Facebook）

41歲的細哨在比賽中先以招牌「No look pass」方式發球，但未有考起羅馬里奧，這位前巴塞球星之後接應隊友飛身救波，在空中跳起交叉雙腿，再用後腳精準二傳，造就隊友頭槌得分，十分精彩。

雖然最終比賽由羅馬里奧獲勝，但兩人賽後識英雄重英雄，細哨走上前向對方送上深情擁抱。細哨賽後把比賽短片放上社交網站，寫道：「見到你（羅馬里奧）我太開心了，我們什麼時候可以再約戰一場？」

羅馬里奧亦有分享兩人相擁的片段，並回應：「一對傳奇的對決，只能以如此奇妙的方式完結。」