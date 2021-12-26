謝影雪聖誕睇《全民造星》心水人選有特色　楊文蔚鄧伊程齊扮樹

運動員的聖誕節，與普羅大眾或許有點不一樣。剛完成比賽回港、仍在隔離期間的謝影雪，與聖誕日也要訓練的「跳高女神」們，就以各自方式度過節日。



謝影雪早前完成兩個月7站的密集賽事，與拍檔鄧俊文以一面世界錦標賽銅牌，結束2021賽季返港，但這也代表他們要在隔離酒店的房間中 ，度過聖誕及新年。

謝影雪早前戰畢多場大賽，終可回港休息，卻要在隔離酒店中度過聖誕及新年。（Badminton Photo）

聖誕晚上，謝影雪不忘收看《全民造星IV》總決賽，除了欣賞她最喜愛的男團MIRROR演出，她亦在限時動態中表達了對參賽者Win Win（楊安妮）的支持：「真心覺得你好型，唔該一定要入團，想再睇多啲你。」阿雪的「心水」最終獲評判給予高分，成為評判心目中的第3位，連同網上投票，總成績排第5名；三甲的Marf、Gao和Day將直入女團，其餘女團人選會在明年1月公布。

謝影雪在Instagram中表示希望Win Win可加入女團。（instagram）

Win Win在40強時與Marf、CK和So Ching的表演項目《天黑請閉眼》廣獲好評，她在總決賽中表演自己有份填詞的原創歌《Just Play The Game》，歌詞內容反擊外界對她的批評，「又要嘈又要吠 我一跳舞你又睇？」、「太多人好膚淺把口好鬼賤 啲思想好守舊個腦真係冇得救」、「我係冇冠軍相但我都係碌到入嚟20強」等等，評判之一的謝安琪亦讚她極具感染力及活力，同樣希望她可加入女團。

不過在隔離期間度過佳節，對謝影雪來說也不易過，她出Po道：「聖誕係其中一個我最愛嘅節，今年要出去比賽，冇辦法啦，希望疫情快啲好返，之後嘅節日都可以同家人朋友過啦。」她也向市民送上祝福，「祝大家身體健康，喜樂的心伴隨你們」，她早前也與鄧俊文一同向在奧運後離隊的教練鍾騰福，送上最新款手機作聖誕禮物，相當有心。

至於田徑隊兩位「跳高女神」楊文蔚及鄧伊程，雖然在聖誕日也要訓練，但努力過後也不忘偷閒，兩人在Instagram分享在田徑場上「扮樹」的照片，齊齊戴上聖誕樹造型的帽子拍照，相當可愛。

「跳高女神」們扮樹過聖誕：