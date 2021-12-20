羽毛球｜鄧謝配世錦銅牌完成地獄賽程　「滿意2021下年半成績」

香港羽毛球代表隊完成兩個月內多站國際賽，陸續返港。

其中征戰最多場、賽程最密集的混雙組合鄧俊文／謝影雪亦在周一（20日）返港，謝影雪發表感言，表示滿意2021年下半年成績。



鄧俊文／謝影雪在今次國際賽之旅出戰7站國際賽，雖然期間曾受傷患困擾，但當中有4站至少打入4強，於印尼大師賽更打入決賽、在世界錦標賽也追平組合及香港雙打的最佳成績，相當不俗，世界排名亦回升至第7位。

「鄧謝配」奪得世錦賽銅牌：

謝影雪周日（19日）晚在instagram發表感言，表示兩個月來有贏有輸，「由初初未進入狀態，但後來得到好多人幫忙及調整，好開心我哋之後可以愈打愈好」，表示與鄧俊文及整個團隊的默契都提升。

她又道，7站賽事中首6站都是為了世界錦標賽作準備，「最後可以拎到銅牌，當中幾站亦打得唔錯，我哋都幾滿意2021年下半年嘅成績。」

「鄧謝配」2021年10至12月國際賽成績：

丹麥公開賽 8強

法國公開賽 4強

德國HYLO公開賽 32強

印尼大師賽 亞軍

印尼公開賽 8軍

年終賽 4強

世界錦標賽 季軍（並列）



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阿雪坦言，「呢張成績表唔係最耀眼，亦可能帶咗更多傷患返香港，但其實好開心可以呢2個月咁密集咁打高水平嘅比賽」，認為是難得訓練機會，返港後會把握21天的隔離檢疫「好好整頓心情同休息吓」，往後亦會努力改善不足。她最後感謝家人、及一直支持「鄧謝配」的市民道謝，「有你哋支持先係最大得着」。

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鄧俊文亦就世錦賽銅牌發表簡短總結，「終於完咗今年最後一個亦係其中一個好重要嘅比賽，事隔三年可以再次攞到第三名都係一件好難得同值得高興嘅事」，他表示會先慢慢調整心情、再與粉絲分享。

2022年羽毛球國際賽季暫定在1月11至16日的印度公開賽展開，不過因疫情變化，最終安排仍是未知數。