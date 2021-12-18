羽毛球世錦賽｜鄧謝配遭泰國組合逆轉奪季　追平雙打史上最佳

世界羽毛球錦標賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪與強敵泰國組合爭奪決賽席位。



鄧俊文／謝影雪成為今年世錦賽港隊的最後希望，上圈直落兩局輕取德國組合，殺入4強，追平港隊歷來在世錦賽雙打的最佳戰績。

「鄧謝配」4強再鬥泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai），鄧／謝今年兩度不敵對手，對上一次在年終賽分組賽交手，當時力戰3局憾負，今仗力爭復仇。

鄧謝配激烈攻防戰下負強敵 明鬥印尼組合爭出線

鄧謝配擊敗德國組合，躋身世錦賽4強，追平港隊史上最佳。（Badminton Photo）

鄧謝配與泰國組合今年多次交手，算得上十分熟路，開局初段形勢已經十分緊湊，鄧／謝今仗打法甚有耐性，與對手互拉多板取得優勢，並以11：7領先進入休息。鄧謝配一直維持3至4分的差距，面對對方的強攻，這對香港組合以較佳落點反壓對手，首局以21：15先下一城。

這對2號種子次局發力，一度拉開6分差距，鄧／謝暫停時以4：11落後，其後未能阻止對方的氣勢，最多曾經落後11分，對方以21：7扳回一城，賽事需要進入決勝局。

雙方初段拉鋸，得分梅花間竹，鄧謝配其後連失6分，被對方拋離6：11。鄧／謝在轉場後未能收窄差距，被對手進一步拉開，一度落後10分，最終以10：21被逆轉，無緣決賽，但依然追平港隊雙打在世錦賽的最佳成績。

鄧謝配輕鬆晉4強穩奪獎牌 再平港隊雙打最佳成績

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