冬季「最重磅轉會」　汶萊王子空降泰超求上陣　主帥：他很專業

踢過多間英超球會青年軍的汶萊王子法基包奇亞（Faiq Bolkiah），去年終放棄英超夢，轉投葡超的馬里迪莫，但也未能上陣。

這位被稱為「最昂貴球員」的汶萊國腳，終於退一步返回亞洲，在泰超重啟足球生涯。



生於美國的法基包奇亞，是汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的姪兒，父親為蘇丹傑菲利親王（Jefri Bolkiah），哈桑納爾被視為世界上「最富有皇室成員」的第2位，估計其資產總值達到280億美元（約2184億港元），而包奇亞是繼承人之一，令他有「最富貴球員」之稱。

包奇亞在李斯特城4年間，只在歐洲青年聯賽上陣。（twitter）

包奇亞自小熱愛足球，更赴英格蘭追逐英超夢，多年來踢過修咸頓、阿仙奴和車路士青年軍，2016年轉投李斯特城後，4年來只曾在歐洲青年聯賽上陣，一直未能在英超出場。2020年，他終於放棄英超夢，加盟葡萄牙的馬里迪莫，但1年多以來未有上陣之下，在今個月初被棄用。

法基包奇亞追逐足球夢的故事：

足球轉會│汶萊王子未死心 世上最富有球員離李斯特城轉戰葡超

包奇亞雖然來自非一般背景，但在社交網絡上分享的照片未見「炫富」：

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現年23歲的包奇亞，最終在平安夜（24日）宣布加盟泰超球隊春武里，春武里領隊 Sasit Singtothong強調，簽入包奇亞不是因為其千億財富：「我們研究過他的數據，也在他來到泰國後立刻跟他會面，我們對他的第一印象是個相當專業的球員，他不想要任何特權。」Singtothong認為，包奇亞可以加強球隊的進攻：「我相信簽入他是個好選擇，他有很好的球技和能力，在英國經歷了那麼多，他已擁有很好的經驗。」

包奇亞正式加盟春武里。（Chonburi FC）

網民的反應大多以包奇亞的身份開玩笑：「這宗交易啊，是球會買了他或是他買了球會呢？」雖然球迷不算認真看待他的加盟，但包奇亞已立刻展開操練，並在Instagram貼上訓練照片：「立刻開始」，希望獲得在頂級職業聯賽的第一次上陣機會。