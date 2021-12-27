羽生結弦全日本賽封王兼獲冬奧資格　心繫一個他　誓完成四周半跳

「冰王子」羽生結弦昨日在全日本花式溜冰錦標賽首次演出空中旋轉四周半（4A），雖然因圈數不足並雙腳落地，未能成功挑戰，但連同早前的短節目，他以總分322.36分奪得冠軍，兼獲北京冬奧參賽資格。

羽生賽後揚言，一定要在北京冬奧再次挑戰4A，全因受到一個同樣來自東北的偶像啟發。



過往從未有溜冰選手做出4A，羽生是次挑戰人類極限，雖然首次正式演出未竟全功，但他在自由滑仍獲得211.05分，連同日前的短節目，他獲得322.36分，第6次於全日本錦標賽封王。

事實上，羽生早前在賽場練習時，曾經成功跳出4A，令到全場目定口呆，證明他絕對有能力完成這個高難度動作。

羽生結弦在全日本錦標賽自由滑挑戰空中旋轉四周半，雖然因圈數不足及雙腳落地而失敗，但仍力壓對手封王。（Getty Images）

羽生賽前已表示，4A的終極版本或在北京冬奧出現，如今獲得參賽資格，更令他下定決心練好4A。他更提到同樣來自東北的棒球巨星大谷翔平，原來大谷今季以「二刀流」寫下一個又一個紀錄，正是羽生挑戰人類史上首個4A的動力，羽生說：「看到他開拓前人也未曾達到的境界，我也因此滿有勇氣。這是我還沒見過的世界，我也算是獨自在挑戰吧，大谷真的鼓舞了我。」

「二刀流」大谷翔平為羽生結弦帶來勇氣。（Getty Images）

值得一提的是，羽生與大谷翔平同是27歲，屬於同代生，羽生也表示，花式溜冰選手的全盛期多是23、24歲，但見到同齡的大谷完成手術後狀態大勇，也令他傷後復出注下強心針。

羽生結弦舞姿妙漫。（Getty Images）