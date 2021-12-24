花式溜冰｜羽生結弦熱身完成史上首回大技　俄媒：開拓花滑新時代

冬季奧運男子花式溜冰兩金得主羽生結弦周四（23日）現身全日本錦標賽練習，他揚言將挑戰至今無人能完成的4周半跳（空中4圈半迴旋），以及首度表態進軍北京冬奧。



羽生結弦因右腳傷勢而避戰11月的花式溜冰大獎賽，並在24至27日舉行的全日本賽復出，外界一直期待他的超難度四周半跳，今賽亦是「冰王子」今季首戰。

花式溜冰︱傳羽生結弦冬奧最終選拔復出 前所未有4周半跳成焦點

主羽生結弦首度開腔表示進軍北京冬奧，力爭三連霸。（Getty Images）

俄媒：開拓花滑新時代

本月踏入27歲的羽生結弦在昨日的賽前公開練習中，三度挑戰未曾有選手能完成的4周半跳，在最後一次成功單腳落冰，令全場看得目定口呆。

大技一出，備受世界花滑界關注，消息已傳到俄羅斯，有媒體更以「開拓花滑的新時代」為標題報道。能否寫下花滑歷史，就看羽生能否在比賽日再展現4周半跳。

挑戰4周半練習片段：

Yuzuru Hanyu's 4A attempts today in practice pic.twitter.com/ErUl31Zyae — Jackie Wong (@rockerskating) December 23, 2021

對於昨日練習4周半跳的狀況，羽生認為最重要是做出自己的軸心，亦把該做的都做了，雖然仍未達到以100%速度旋轉的狀態，仍嘗試做出軸心。

他坦言：「今次只着重完成動作，未有強調細節，終極版本或會在北京冬奧出現。」這是他首次談及冬奧，日媒追問這是否代表以參加北京冬奧為目標，羽生簡短回答「是的」。

男子單人短節目將於今日進行，而男單自選項目則在26日上演，「冰王子」能否在比賽上創造歷史，令人期待，同時力爭奪冠直接取得冬奧資格。

【溜冰】冰之王子羽生結弦克服哮喘 演出新曲目震撼破紀錄

羽生結弦在傷後於全日本賽復出，力爭奪冠直接取得冬奧資格。（Getty Images）

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