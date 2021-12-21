花式溜冰︱傳羽生結弦冬奧最終選拔復出　前所未有4周半跳成焦點

「冰王子」羽生結弦在上月宣布因右腳關節韌帶損傷避戰大獎賽，據日本《共同社》報道，他將出戰周四（23日）的全日本錦標賽，該賽亦是日本隊北京冬奧的最終選拔賽。
羽生結弦是日本男子花樣滑冰名將，不僅獲得兩屆冬季奧運會金牌、兩屆世界錦標賽金牌、更4度奪得國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽金牌。作為北京冬奧奪金大熱，羽生結弦上月右腳關節韌帶受傷，讓一眾粉絲驚愕不已，冬奧三連霸現暗湧。
挑戰4周半跳成焦點
羽生稱為大獎賽NHK盃「全力以赴」而觸傷，他表示做某些動作時會疼痛，但不影響日常生活。由於疫情，羽生未前往作為據點的加拿大，選擇留日調整狀態。
事實上，這名花滑王者每次復出都帶來驚喜，去年羽生因哮喘及疫情休戰逾300日後，在年末的全日本錦標賽以全新曲目復出。刷新得分紀錄下，重奪失落5年的男單冠軍，今次傷癒復出，會否挑戰前所未有的4周半跳，亦成為焦點。
羽生結弦尚未明確表態會否爭取參加北京冬奧，惟他大有可能憑藉出色的成績獲得參賽資格。據日本冰協的選拔標準，全日本錦標賽冠軍得主將自動入選奥運代表隊，直接取得北京冬奧資格。
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