足球轉會｜費倫托利斯通過體測　不日官宣加盟巴塞隆拿

西班牙傳媒拍得費倫托利斯（Ferran Torres）出入當地醫院進行體測的片段，已證實該名西班牙翼鋒已通過體測，即將簽約加盟巴塞隆拿。



西班牙加泰地區《每日體育報》（Diario Sport）在官方Twitter上載費倫托利斯從醫院步出片段。

費倫托利斯勢投巴塞隆拿 返西發展隨時一舉兩得

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✅ Ferran Torres ya ha pasado la revisión médica



🗣️ "Estoy muy contento" ha afirmado el jugador pic.twitter.com/MUQqsJKhAH — Diario SPORT (@sport) December 27, 2021

從片段所見，托利斯表示「我非常高興。」（Estoy muy contento.）外界盛傳，巴塞與「藍月亮」已達成協議，轉會費達到5500萬英鎊，預料這名西班牙新星將在日內將簽約。不過，托利斯現時仍在養傷，加上根據西甲財政公平規例，除非巴塞出售球員，否則無法將托利斯加入大軍名單中。

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費倫托利斯勢養傷至2022 曼城無鋒陣點踢考起哥迪奧拿

費倫托利斯早前代表西班牙國家隊出戰歐國聯時受傷，之後養傷至今。（Getty Images）

費倫托利斯是華倫西亞的青訓產品，並在上年夏天轉投曼城，首季出戰英超亦交出不錯的數據，上陣24場攻入7個入球。因為阿古路今夏離開「藍月亮」，主帥哥迪奧拿喜愛以托利斯串演正前鋒一職，今季暫時攻入兩球，其後因傷長唞或在2022年才能復出。

安歷基女兒Sira與托利斯傳出緋聞。（Instagram截圖）

較早前，另有西班牙傳媒爆料指，這名新晉西班牙國腳返國發展，或許另有原因。根據西班牙傳媒《EnBlau》消息，指出托利斯與西班牙國家教主教練安歷基（Luis Enrique）的女兒Sira拍拖。現年21歲的Sira是馬術運動員，因為父親的關係，不時入場觀看西班牙的賽事。若果托利斯加盟巴塞成事的話，戀情便不用分隔兩地，托利斯有望事業﹑愛情兩得意。

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