【英超】費倫托利斯勢養傷至2022　曼城無鋒陣點踢考起哥迪奧拿

21歲曼城射手費倫托利斯為西班牙戰畢歐國聯，返回曼城檢查後發現右腳有骨折，預料需要休息3個月，意味將缺陣2021年餘下賽事，令本來已缺少有數胡能力前鋒的曼城，衛冕之路再添霜雪。



費倫托利斯於歐國聯4強上半場梅開二度，助西班牙以2：1挫意大利，但此子下半場4分鐘已傷出，不過西班牙領隊安歷基在決賽仍安排他踢正選，更踢足84分鐘始被調離場，未知是否因此令傷勢惡化，現時要長抖3月。

「我提早Bye Bye 2021年啦，出年再見！」（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿對於費倫托利斯「以身報國」感無奈，但認為今次悲劇無人想發生，相信安歷基並非有心過度使用球員。

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費倫托利斯缺陣3個月，球會曼城可謂首當其衝，皇牌殺手阿古路今夏離隊後，會方未能簽入傳聞巨星哈利卡尼，只能起用「地莊」鋒線費倫托利斯、菲爾科頓，一眾邊路球員如基亞利殊、史達寧、加比爾捷西斯等亦輪流掛帥，當中以費倫托利斯表現最好，上陣7次交出3入球1助攻，現時倦勤勢必削弱曼城入球能力，同時再次考驗哥帥無鋒陣還有何後着。

「唉！好煩呀，邊個打前鋒好！？」（Getty Images）

費倫長唞對西班牙國家隊亦造成沉重打擊，現時「鬥牛兵」世界盃外圍賽歐洲區B組排第2位，落後榜首瑞典2分，下輪國際賽期對希臘及瑞典的生死戰費倫托利斯肯定缺陣。假如西班牙未能反壓瑞典奪取小組首名直接出線資格，就要踢附加賽，出線決賽周機會呈暗湧。

費倫托利斯在歐國聯4強入兩球後傷出，決賽復又被派上陣，原來傷勢很嚴重。（Getty Images）

至於今晚英超曼城主場迎戰聯賽「未開齋」的般尼，曾獲哥帥大讚為「我認知中最有天賦的球員」的菲爾科頓候命出任「假9」，肩負起入球重任，有傳此子將與曼城簽訂周薪15萬鎊的6年新約。至於另一前鋒加比爾捷西斯剛戰罷世界盃南美洲區外圍賽，今仗或倦勤。

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