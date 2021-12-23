足球轉會｜費倫托利斯勢投巴塞隆拿　返西發展隨時一舉兩得

繼老將丹尼爾艾維斯後，巴塞隆拿勢迎來另一新兵，效力曼城的西班牙翼鋒費倫托利斯，盛傳與巴塞好事近，即將重返西甲發展。西班牙傳媒爆料，這名新晉西班牙國腳返國發展，或許另有原因。



巴塞隆拿依然排在西甲中游，倘若以這個排名完成今季的話，新帥沙維的名宿光環大有可能被打爛。要改善成績，增兵少不了，但巴塞財困是公開的秘密，最近得到銀行的貸款，手頭鬆了，買人自然簡單多了。

巴塞鎖定曼城的西班牙翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres），並與「藍月亮」方面達成協議，轉會費達到5500萬英鎊，盛傳這名西班牙新星將在日內將巴塞簽約。不過，托利斯現時仍在養傷，加上根據西甲財政公平規例，除非巴塞出售球員，否則無法將托利斯加入大軍名單中。

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費倫托利斯勢養傷至2022 曼城無鋒陣點踢考起哥迪奧拿

費倫托利斯效力曼城僅一季半，如今已傳出他將返回西班牙發展。（Getty Images）

費倫托利斯是華倫西亞的青訓產品，並在上年夏天轉投曼城，首季出戰英超亦交出不錯的數據，上陣24場攻入7個入球。因為阿古路今夏離開「藍月亮」，主帥哥迪奧拿喜愛以托利斯串演正前鋒一職，今季僅攻入兩球，其後因傷長唞或在2022年才能復出。

費倫托利斯早前代表西班牙國家隊出戰後，養傷至今。（Getty Images）

在英超效力榜首的曼城，又得哥迪奧拿重用，為何托利斯一下子返回西班牙，原來另有原因。根據西班牙傳媒《EnBlau》消息，指出托利斯與西班牙國家教主教練安歷基（Luis Enrique）的女兒Sira拍拖。現年21歲的Sira是馬術運動員，因為父親的關係，不時入場觀看西班牙的賽事。若果托利斯加盟巴塞成事的話，便可終止分隔兩地的戀情，有望事業﹑愛情兩得意。

安歷基女兒Sira與托利斯傳出緋聞。（Instagram截圖）

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