劍擊世界盃｜張家朗談奪冠之路最驚險時刻　距「世一」再進一步

張家朗周六（15日）出戰男子花劍世界盃法國站，是他自去年7月奪得東京奧運男子花劍金牌之後的首場國際賽，他亦展現出奧運冠軍風範，一舉封王，也奪得生涯首個世界盃分站冠軍。

賽後他接受《香港01》訪問，談及比賽的驚險時刻和向市民致謝。



張家朗奪得東京奧運金牌令人驚喜，其實此前他從未在世界盃分站賽奪冠、更未曾試過打入決賽，只奪得過兩面銅牌。孭着奧運冠軍的身份再踏足世界盃賽場，他卻沒有因而感到壓力，「我反而更放鬆，沒去想那麼多，沒有因為奧運冠軍的身份而給自己太大壓力。」他也提到奧運過後，劍隊的集訓和訓練模式跟以往沒有分別。

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「身份」沒有為他帶來壓力，卻差點被巴黎的寒冷天氣考起，奪冠過程中最困難的地方，他坦言是首兩場比賽（64強對Alexandre Ediri和32強對河泰圭）：「最驚險是第一和第二場，因為歐洲較冷，整個身體都未及熱身，及後放開了就打得比較好了。」但他也道，闊別國際賽場數月，第一戰便出戰巴黎站賽事絕對有幫助：「法國站每年氣氛都很好，成件事都好正。」

張家朗在去年的香港公開賽後，曾聲言自己的目標是成為世界排名第一，及希望在世界錦標賽有所表現。世錦賽7月才舉行，「世一」反而是更接近目標——張家朗目前排名第4，今次在4強擊敗了世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi），可收窄雙方排名積分的差距；加上分列世界第2及第3的美國劍手Gerek Meinhardt及意大利劍手格羅索（Daniele Garozzo），今站分別排行第33及第5名，家朗的排名在今站後料可上升至第2位，他也喜言：「很開心，世界第一的機會又大了。」

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劍擊國際賽過往縱使設有網上直播，但通常難以吸引大批市民收看，今次男子花劍世界盃的官方Youtube直播，無論是蔡俊彥、張小倫或張家朗出賽，直播聊天室內都有大批香港市民踴躍發言、打氣，到了香港時間凌晨1時的決賽，氣氛更是熾熱，張家朗也感驚喜，市民的熱情令他震驚：「梗係好多謝市民啦，黐線，（比賽）有時差，他們半夜還看我比賽，真的好多謝他們。」