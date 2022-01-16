劍擊世界盃｜張家朗領銜團體賽演3秒3分　港隊8強不敵意大利

男子花劍世界盃團體賽，香港隊由個人賽出爐冠軍張家朗領銜，在周日（16日）出賽。

港隊先在16強擊敗巴西，惟8強不敵勁敵意大利，無緣獎牌。



20:40 8強 香港對意大利

港隊8強對手是實力強橫的意大利，陣中包括張家朗在東京奧運金牌戰的對手、2016奧運個人金牌格羅素（Daniele GAROZZO ）；世界排名第1、家朗在今站個人賽金牌戰的對手科高尼（Alessio FOCONI ）、曾奪2019世大運團體金牌的比安奇（Guillaume BIANCHI）和新秀馬連尼（Tommaso MARINI ）。

港隊再次由張家朗打頭陣，以2：5先落後；吳諾宏雖取得3分但以5：10不敵，第3輪蔡俊彥落場也未能扭轉劣勢，續以8：15進一步落後。

吳諾弘在第4輪交手再上場，一度連追3分，惟負12：20；交棒予張家朗也只能追到1分，續落後13：25；蔡俊彥亦再輸15：30。

第7輪，吳諾弘應戰，一度遭對手撞倒在地，對手遭罰紅牌，令港隊獲得1分；這位港隊新星沉著應戰，搶得5分，港隊續以20：35落後，雖未能收窄差距，但表現已有所改善。蔡俊彥再上陣，仍以21：40大幅落後，港隊只餘「守尾門」的張家朗戰最後一輪，面對奧運金牌戰的對手格羅素，雖力挽狂瀾，終以24：45不敵，港隊8強止步，無緣獎牌。

港隊不敵意大利，無緣獎牌。（Getty Images）

19:06 16強 香港對巴西

列為第4種子的港隊32強輪空，先在16強對巴西，派出張家朗、吳諾弘及蔡俊彥迎戰，張小倫先列後備，吸引逾7000人同時收看官方直播，張家朗先以5：3領先，緊接由吳諾弘上陣，遭對手反超至10：7，再由蔡俊彥上陣，他一度成功追近至只得1分差距，但仍落後12：15「交棒」。

港隊以東京奧運男花團體賽原班人馬出賽，左起：張小倫、張家朗、教練Gregory、蔡俊彥及吳諾弘。（資料圖片／高詩琦攝）

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與東京奧運時恰恰相反，下一局由「大師兄」張小倫入替吳諾弘，他一上場便搶得分數，一度追近至16：17，惟又被對手拉開至16：20進入下一對賽回合。

第5輪交鋒，張家朗再度落場即展現出實力，花了半局便追平，及後更反超前至22：20，惟又遭連取兩分追和至22：22；此輪餘下3秒之內，張家朗連取3劍，一口氣為港隊重新取得25：22的領先。

緊接蔡俊彥再落場，一開始顯得帶有點緊張，但此後即以30：25保住領先，吳諾弘「回歸」再戰，又以35：27再下一城，蔡俊彥再保住40：28，令大局已定，「守尾門」的家朗沉着應戰下，45：31鎖定勝局，將在稍後的8強鬥意大利。

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