FIFA年度最佳陣容︱為塞C朗美斯入隊排怪陣　沙拿、文迪竟然無份

早前金球獎（Ballon Ｄ'or）利雲度夫斯基大熱倒灶，艾度亞文迪亦失落最佳門將獎項，二人在國際足協（FIFA）年度頒獎禮總算拿回「安慰獎」。可是當FIFA公布年度最佳11人陣容，卻排出一個3-3-4怪陣。

為將美斯和不入世界足球先生三甲的C朗拿度同時塞進陣容，強行排出頭重腳輕的11人也算了，陣容中卻沒有晉身三甲的沙拿，也沒有最佳門將文迪。



FIFA嚴選年度最佳11人，排怪陣，務求人人有份，淪「豬肉獎」。（Getty Images）

FIFA年度最佳11人（3-3-4）

門將：當拿隆馬

後衛：魯賓迪亞斯、邦路斯、阿拉巴

中場：佐真奴、簡迪、迪布尼

前鋒：C朗拿度、艾寧夏蘭特、利雲度夫斯基、美斯



如果獲選FIFA最佳門將的文迪，不入年度最佳11人陣容還未夠諷刺，刻意排出4前鋒怪陣之下，入選世界足球先生三甲的利物浦神鋒沙拿仍不在陣容，真的令人啞口無言。

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門將位置只有一個，獲得年度最佳門將的文迪，理應成為最佳陣容一員，FIFA卻另選意大利和PSG星將當拿隆馬，「分豬肉」味道已相當濃厚。

這還不止，外場球員排出3-3-4陣式，前鋒擺足美斯、C朗拿度、利雲度夫斯基和夏蘭特4個，一次過滿足曬兩大球王球迷要求，世界足球先生利雲度夫斯基當然要入選，最後一席不是入選足球先生三甲的沙拿，而是在全球愈來愈歡迎的未來王者夏蘭特，真是「認真就輸了」。