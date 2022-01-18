FIFA世界足球先生︱香港人都有份投票撐利雲　即睇黃洋張健峰選票

2021年度世界足球先生揭盅，由羅拔利雲度夫斯基得獎！儘管世界球壇的舞台主要在歐洲及南美，但香港人也有份投出這個結果！除了開放給全球球迷的網上投票外，香港代表隊隊長、教練以及一位傳媒代表，都有份投票。



世足的投票分為4組，分別是教練票、隊長票、傳媒票及球迷票，每組各佔25%。羅拔利雲度夫斯基在教練、隊長及傳媒都大幅領先，儘管球迷票不如美斯，但仍能得48分，以4分優勢擊敗美斯，獲得這個年度獎項。

港足隊長黃洋也是利雲度夫斯基的支持者，將他放在首選，而美斯及意大利中場佐真奴費路就分別是次選及第三選擇。

港足隊長黃洋投了利雲度夫斯基一票。（資料圖片/傑志提供）

由於港足主帥之位懸空多時，安達臣才剛上任，所以港足教練這一票就交由U23主帥張健峰代投，他屬意的世足首選是比利時中場奇雲迪布尼，賓施馬及利雲度夫斯基分別為次選及第三選擇。

張健峰身兼香港U23主教練及香港23歲以下代表隊主帥。（資料圖片/袁志浩攝）

香港傳媒代表彭志海就看重2021年的大賽成績，將贏得美洲盃的美斯排首選，贏得歐國盃的佐真奴費路為次選，第三選擇是迪布尼。彭志海表示，儘管他已經沒有在體育傳媒工作3年，但國際足協依然叫他去投票。他說：「佢年年都畀link我去投，無問我現況，我而家嘅態度係，就睇你搵到我幾時。我而家主要做編劇同寫小說工作，體育文章freelance都無乜接了。」

2019年報道：世界足球先生選民資格欠核實 香港傳媒代表轉行近一年仍可投美斯

此外，在最佳男子教練方面，由贏得歐聯冠軍的車路士領隊杜慈得獎。

黃洋在最佳教練選票3個選擇依次序為杜慈、哥迪奧拿、費歷克，至於張健峰就按次序投了哥迪奧拿、費歷克、杜慈，似乎兩位在選最佳教練時都看重球會賽事的成績。傳媒代表彭志海則看重國際大賽，歐國盃冠軍教練文仙尼及美洲盃冠軍史卡朗尼分別是他的首選及次選，第三選擇是杜慈。

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港足隊長黃洋



世界足球先生選票：羅拔利雲度夫斯基、美斯、佐真奴費路

最佳男子教練選票：杜慈、哥迪奧拿、費歷克

最佳男子門將：艾度亞文迪、艾利臣比加、紐亞



港足U23主帥張健峰



世界足球先生選票：奇雲迪布尼、賓施馬、羅拔利雲度夫斯基

最佳男子教練選票：哥迪奧拿、費歷克、杜慈

最佳男子門將：艾利臣比加、卡斯柏舒米高、基安盧基當拿隆馬



香港傳媒代表彭志海



世界足球先生選票：美斯、佐真奴費路、奇雲迪布尼

最佳男子教練選票：文仙尼、史卡朗尼、杜慈

最佳男子門將：基安盧基當拿隆馬、卡斯柏舒米高、艾度亞文迪

