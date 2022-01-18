FIFA世界足球先生｜C朗「有得分」　破國際賽入球紀錄獲頒特別獎

頒獎禮，開心事，最緊要皆大歡喜。葡萄牙球王C朗拿度，今屆未能入選世界足球先生最後三強，仍可以上台領獎。

國際足協（FIFA）表揚他打破國際賽入球紀錄，頒發「特別獎」（Special Award）。查此獎為今屆首次出現，而且不止C朗得獎。



C朗拿度在去年9月世界盃外圍賽主場對愛爾蘭，89分鐘頂入扳平一球，亦是他在國際賽的110球，打破伊朗名宿阿里戴伊的109球紀錄。

C朗拿度打破封塵多年的國際賽入球王紀錄，有獎到手。（Getty Images）

36歲的C朗獲FIFA頒發特別獎，在社交媒體發表感受，形容是莫大光榮，「在FIFA賽事歷史中成為神射手，是我代表深愛的國家，達到個人成就的頂峰」。他又稱獎項注入額外動力，讓他在曼聯追逐今季定下的目標，以及3月附加賽為葡萄牙爭取出線年底卡塔爾世界盃決賽周。最後，他不忘感謝歷年來並肩作戰的葡萄牙國家隊隊友，使他精益求精。

C朗拿度親身出席頒獎禮，領取獎項。（Getty Images）

C朗的國際賽入球紀錄已延續至115球，得到特別獎的不止他一人，還有女足國際賽入球紀錄保持者。加拿大隊長基絲汀冼佳亞（Christine Sinclair）累積186球，同樣獲頒發特別獎。38歲的她為加拿大征戰逾廿年，去年夏天領軍奪得東京奧運女足金牌。

基絲汀冼佳亞份屬球后級人馬，亦獲特別獎表揚。（Getty Images）

名叫「特別獎」，可知並非隨便頒發。查FIFA自2016年首次舉辦年度頒獎禮，此獎於今年首次出現。另一個只曾出現一次的獎項叫「傑出生涯獎」（Award for an Outstanding Career），於2016年頒給巴西的室內五人足球（Futsal）傳奇球員法卡奧。