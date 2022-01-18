FIFA世界足球先生｜C朗「有得分」　破國際賽入球紀錄獲頒特別獎

頒獎禮，開心事，最緊要皆大歡喜。葡萄牙球王C朗拿度，今屆未能入選世界足球先生最後三強，仍可以上台領獎。
國際足協（FIFA）表揚他打破國際賽入球紀錄，頒發「特別獎」（Special Award）。查此獎為今屆首次出現，而且不止C朗得獎。
C朗拿度在去年9月世界盃外圍賽主場對愛爾蘭，89分鐘頂入扳平一球，亦是他在國際賽的110球，打破伊朗名宿阿里戴伊的109球紀錄。
36歲的C朗獲FIFA頒發特別獎，在社交媒體發表感受，形容是莫大光榮，「在FIFA賽事歷史中成為神射手，是我代表深愛的國家，達到個人成就的頂峰」。他又稱獎項注入額外動力，讓他在曼聯追逐今季定下的目標，以及3月附加賽為葡萄牙爭取出線年底卡塔爾世界盃決賽周。最後，他不忘感謝歷年來並肩作戰的葡萄牙國家隊隊友，使他精益求精。
C朗的國際賽入球紀錄已延續至115球，得到特別獎的不止他一人，還有女足國際賽入球紀錄保持者。加拿大隊長基絲汀冼佳亞（Christine Sinclair）累積186球，同樣獲頒發特別獎。38歲的她為加拿大征戰逾廿年，去年夏天領軍奪得東京奧運女足金牌。
名叫「特別獎」，可知並非隨便頒發。查FIFA自2016年首次舉辦年度頒獎禮，此獎於今年首次出現。另一個只曾出現一次的獎項叫「傑出生涯獎」（Award for an Outstanding Career），於2016年頒給巴西的室內五人足球（Futsal）傳奇球員法卡奧。
英超｜C朗拿度重投訓練現「稀客」 普巴養傷多時現身大合照英超｜艾歷臣傳獲賓福特提供半年合約 目標放眼年底世界盃英超︱韋斯咸列斯聯合演入球騷 狂攻至最後一刻神將錯失扳平良機英超︱利物浦重拾勝軌 三叉戟折雙翼仍3：0大勝賓福特英超｜阿仙奴申北倫敦打吡改期獲批 熱刺發聲明表不滿：極度驚訝英超｜古天奴維拉處子戰即獻入球 坦承離開利物浦後滿是起伏英超｜曼聯失分後爆羅生門 前鋒「被缺陣」 IG大字反擊蘭歷克英超熱話｜蘭歷克亂開空頭支票 甸恩軒達臣嬲爆拂袖而去C朗回歸曼聯做大佬變世代之爭 霸氣外露隊友怕咗佢｜英超熱話C朗：身體感覺就像30歲 年紀漸長最大挑戰非體能｜英超熱話英超轉會｜機會留給有準備的人 傳般尼有意簽卡路爾救亡