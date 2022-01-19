棒球｜價值兩億日圓的暖心舉動　成名大球星心繫故鄉小孩子

做人不忘本，為了遠在故鄉的小孩子，一擲兩億日圓又如何？

隻身到美國職棒大聯盟（MLB）發展的日本棒球球星筒香嘉智（Yoshitomo Tsutsugo），日前宣布斥資兩億日圓（約1300萬港元），在故鄉和歌山興建「筒香嘉智體育基地」（TSUTSUGO SPORTS ACADEMY），為小孩子提供完善的棒球訓練設施，長遠有助增加日本正在萎縮的棒球人口。



現年30歲的筒香嘉智，成名於日本職棒球隊橫濱DeNA灣星，他於2010年加盟球隊，作為隊中強棒，在日職棒10年轟出205支全壘打，其中2016年以44支全壘打成為央聯全壘打王，他的全壘打更被球迷比喻作「橫濱流星」。

筒香嘉智雖遠赴美國發展，但不忘故鄉的小孩子，斥資兩億日圓為小球員興建棒球訓練場。（Getty Images）

完成2019年球季後，筒香嘉智以投標制度（入札）挑戰MLB，加盟坦帕灣光芒，但因修改打擊動作、縮短揮棒軌跡而未奏效，被釋出後輾轉投效匹茲堡海盜，終於打出水準。上季出賽43場敲出8轟、打擊率0. 268，得以留效球隊。

筒香嘉智效力光芒期間，表現未如理想。（Getty Images）

能夠在美國一圓球員夢想，成為MLB一員，但筒香嘉智沒有忘本，依然惦念故鄉和歌山橋本市的小孩子。他日前接受訪問時透露，斥資2億日圓在橋本市興建TSUTSUGO SPORTS ACADEMY，內裏設有棒球主場館、副場、室內訓練場、打擊籠等，其中室內外場地皆鋪設真草，設備齊全。

他說：「在DeNA年代，我已深深覺得，小孩子必須具備完善優質的訓練設施，未能真正享受棒球的樂趣，當時我已著手籌備這件事。」筒香嘉智更期望，長遠能夠建立家鄉的少棒隊，以增加祖國的棒球人口，他補充：「這個就是起點。我希望孩子不但在學校打棒球，在日常生活也能享受棒球的樂趣。」

筒香嘉智希望小孩子能享用更多優質的訓練設施。（筒香嘉智IG）