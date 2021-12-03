棒球｜覆蓋地球的赤色忍者　曾締零失誤傳奇　破紀錄九年獲金手套

連續九年當選二壘手「金手套」，打破日職棒球紀錄，其中更曾經整季零失誤，若說菊池涼介的絕佳跑動和反應足以覆蓋地球，大概也沒球迷反對。



菊池涼介的守備美技，令球迷冠以「赤色忍者」的稱號。（Getty Images）

菊池涼介的守備美技，令球迷冠以「赤色忍者」的稱號。（Getty Images）

日職棒球聯賽日前公布央聯和洋聯的各項「金手套」得主，央聯廣島鯉魚的菊池涼介再次壓倒帶領養樂多燕子贏得「日本一」的山田哲人和巨人的吉川尚輝，連續9年當選最佳二壘手，打破聯賽紀錄。

「金手套」由日本的專業棒球記者票選，菊池涼介獲得173票，大幅拋離第二位的山田哲人，山田的得票為92票。

必睇菊池涼介神乎其技的守備能力：

菊池涼介的守備美技一直是殺手鐧，高速跑動和靈敏反應多次為廣島鯉魚締造雙殺，化解不少危機。由於廣島的球衣主要色調為紅色，日本球迷因而為菊池冠上「赤色忍者」的稱號，以忍者比喻其神乎其技的守備能力。

菊池涼介入選「侍日本」，贏得東京奧運金牌。（Getty Images）

菊池涼介今季上陣136場，全季僅5次失誤，守備率高達0.991，但對比2020年，他的表現已屬遜色，因為2020年他是全季103次上陣零失誤！菊池亦因為優秀的守備能力，多次入選日本國家隊，包括今年夏天於主場奪得東京奧運金牌。

菊池涼介（左）曾挑戰MLB，可惜無果。（Getty Images）

各項金手套獎得主：



太平洋聯盟

投手：山本由伸（歐力士）

捕手：甲斐拓也（軟銀）

一壘手：中村晃（軟銀）

二壘手：中村獎吾（羅德）

三壘手：宗佑磨（歐力士）

遊擊手：源田壯亮（西武）

外野手：柳田悠岐（軟銀）、荻野貴史（羅德）、辰己涼介（樂天）



中央聯盟

投手：柳裕也（中日）

捕手：中村悠平（養樂多）

一壘手：維西耶多（中日）

二壘手：菊池涼介（廣島）

三壘手：岡本和真（巨人）

游擊手：坂本勇人（巨人）

外野手：鈴木誠也（廣島）、大島洋平（中日）、近本光司（阪神）

