「金色偵察機」華拿自知令人失望　感謝車路士球迷不離不棄｜英超

車路士前鋒迪姆華拿近年被嘲笑為不懂入球的前鋒，有網民更為他改了個花名做「金色偵察機」，意思指他滿場飛但不會轟炸。25歲的華拿也明白自己的困境，經常失機，但他感謝車路士球迷不離不棄的支持。



華拿在2020年夏天以5300萬鎊從RB萊比錫來投，球迷期望甚高，但他的入球率令人非常失望。轉會前那季，他為萊比錫45場入34球，但他加盟車路士後至今70場僅入18球，當中英超45場入7球。在今季聯賽，他暫時只得1球進賬。有網民嘲諷他，如果德國名宿奇連士文、武勒等是轟炸機，那麼華拿就是偵察機。

華拿何嘗不知自己背負的期望，怎會不體會到入球率長期低落的失望！他近日接受訪問時，感謝車路士球迷的支持，他說：「有時，我真的不明白為何他們那麼支持我，因為我作為一位前鋒，我很想入球，但又失機。」

「可以在車路士球迷前比賽，真的是一件樂事。當他們支持我，會令我變得更強。不過，當我錯失機會或處於困境時，我都會盡全力踢好每場比賽，踢出百分百的努力，確保球隊滿意。」