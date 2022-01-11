車路士名宿教練團隊又添猛將　泰利回歸培育年輕人兼儲經驗｜英超

前車路士隊長泰利回歸母會，擔任青年軍的教練顧問，又多一位名宿加入車路士的幕後團隊。英國傳媒披露，有多名前球員在車路士從事不同崗位的教練工作，最為人熟知的是施治，還有馬基列尼、艾殊利高爾及古迪仙尼等。



泰利今日身穿車路士的訓練服自拍。（泰利Instagram）

41歲的泰利同意，以兼職形式回到車路士，出任青年軍的教練顧問。泰利在2018年退役後，於阿士東維拉擔任助教，到去年夏天離隊。他一直希望出任領隊，如今回到車路士，可以繼續累積執教經驗。

前車路士隊長泰利離開維拉後，未找到適合的教練工作，下月將回歸車路士，擔任青年軍的顧問。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，車路士聘請了很多名宿入幕後隊伍，簡直可以組一支元老隊出來！最為人熟悉的是技術及表現顧問施治，他較多參與一隊事務及轉會，作為領隊與總監之間的中間人。

名宿教練團當中，曝光率最高的肯定是施治。（Getty Images）

48歲法國防中馬基列尼退役後，曾於多間球會任主帥或助教，到2019年回到車路士，擔任青年軍教練，以及青年軍的技術導師。41歲英格蘭名宿左閘艾殊利高爾也在2019年回到車路士任青年軍教練，去年更兼任英格蘭U21助教。

馬基列尼現在車路士青年軍教波。（網上圖片）

艾殊利高爾除了是車路士青年軍教練，還是英格蘭U21助教。（Getty Images）

48歲意大利門將古迪仙尼在2015年加入車路士團隊，最初任球會大使兼一隊教練，在干地手下工作，後來沙利上任，他仍然留任。到2019年，在林柏特教掌帥印時，他調任為負責監察外借球員的技術教練至今。

古迪仙尼（左）曾在干地麾下任一隊教練，現在負責監察外借球員的表現。（Getty Images）

42歲葡萄牙後衛保羅費拉拿的崗位與古迪仙尼一樣，兼任借將技術教練及球會大使，而且他由2013年起便開始接手這份工作。兩人之前還有一位同事，就是48歲的「挪威長人」費奧，他由2012年起擔任借將技術教練，但他剛宣布離隊，到挪威的球會執教。

保羅費拉拿也為車路士默默工作多年。（Getty Images）

很多前車路士門將都選擇退役後繼續為球會發揮餘熱，例如46歲的希拉里奧，他由2016年起出任門將教練至今。37歲的端布爾退役後先在列斯聯擔任門將分析師，負責分析每場對手的門將，跟住在2017年跳槽到車路士，負責類似的工作。雖然他一度離隊，但近期又回到車路士，擔任青年軍的門將球探。