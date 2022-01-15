英超｜迪布尼妙射奠勝　曼城一球挫車路士擴大領先優勢

英超周六頭場上演「雙藍會」，曼城主場迎戰車路士，上半場兩軍互無紀錄。



英超「雙藍會」是今輪重頭大戰之一，由榜首的曼城主場鬥次位的車路士，倘若「藍月亮」今仗再贏的話，便可拉開領先優勢至13分。

曼城主帥哥迪奧拿派出基亞利殊擔任「假9號」，配合史達寧及菲爾科頓攻堅，後備席有一班「大冧巴」的小將；車路士方面，中場大將佐真奴與美臣蒙特先列後備，前線繼續由盧卡古擔正。

主場出擊的曼城，踢法依舊，主導戰局，但具威脅的攻勢不多，基亞利殊中後段起腳柱邊出界，已經是最接近入球的機會，車路士受壓下，上半場錄得零次埋門。

換邊後，曼城終於打破悶局，迪布尼擺脫對手後切入大位，禁區頂起腳施射，皮球死角入網，阿列沙巴拿加欲救無從，70分鐘一球領先車路士，曼城憑迪布尼一箭定江山，力挫車路士，全取3分。

奇雲迪布尼下半場妙射建功，領曼城一球領先。（美聯社）

曼城正選陣容：4-3-3

門將：艾達臣

後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑拿樸迪﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑貝拿度施華

前鋒：史達寧﹑基亞利殊﹑菲爾科頓



車路士正選陣容：3-4-2-1

門將：阿列沙巴拿加

後衛：魯迪格﹑堤亞高施華﹑馬蘭沙亞

中場：艾斯派古達﹑簡迪﹑高華錫﹑馬高斯阿朗素

進攻中場：薛耶治﹑普列錫

前鋒：盧卡古



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英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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